«Атлетико» планирует подписать Дибалу, заплатив за аргентинца сумму отступных

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на испанские СМИ, мадридская команда готова активировать опцию выкупа действующего чемпиона мира за 12 миллионов евро. В услугах аргентинца заинтересован наставник «матрасников» Диего Симеоне.
Дибала перешел в «Рому» в качестве свободного агента в начале нынешнего сезона. В составе желто-красных он принял участие в 29 встречах, отметившись 13 забитыми мячами и восьмью ассистами.