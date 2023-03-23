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«Атлетико» планирует подписать Дибалу, заплатив за аргентинца сумму отступных

23 марта 2023, 05:52
Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может сменить клубную прописку в ближайшее время. 29-летний игрок пополнил ряды римского клуба в 2020 году.

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на испанские СМИ, мадридская команда готова активировать опцию выкупа действующего чемпиона мира за 12 миллионов евро. В услугах аргентинца заинтересован наставник «матрасников» Диего Симеоне.

Дибала перешел в «Рому» в качестве свободного агента в начале нынешнего сезона. В составе желто-красных он принял участие в 29 встречах, отметившись 13 забитыми мячами и восьмью ассистами.

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