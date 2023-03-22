Юные белгородцы смогут посетить детские лагеря Липецкой области

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что этим летом дети смогут отдохнуть на территории Липецкой области. Это предложил губернатор Игорь Артамонов.
Вчера пришло извещение от губернатора Липецкой области Игоря Георгиевича Артамонова с предложением для наших детей отдохнуть на территории Липецкой области. Наши регионы связывают давние соседские взаимоотношения. Очень благодарен Игорю Георгиевичу за чуткость и отзывчивость. Конечно, мы воспользуемся этим предложением, оно для нас очень нужно и важно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона отметил, что в другие регионы также были отправлены обращения с просьбой принять на лето юных белгородцев. Их решение пока не известно.
Ранее стало известно, что белгородских школьников на летний отдых также примут детские лагеря Воронежской области и Санкт-Петербурга.