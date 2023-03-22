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Published Сегодня, 05:38

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Юные белгородцы смогут посетить детские лагеря Липецкой области

22 марта 2023, 05:38
Фото: 1MI
С таким предложением выступил глава Липецкой области Игорь Артамонов, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что этим летом дети смогут отдохнуть на территории Липецкой области. Это предложил губернатор Игорь Артамонов.

Вчера пришло извещение от губернатора Липецкой области Игоря Георгиевича Артамонова с предложением для наших детей отдохнуть на территории Липецкой области. Наши регионы связывают давние соседские взаимоотношения. Очень благодарен Игорю Георгиевичу за чуткость и отзывчивость. Конечно, мы воспользуемся этим предложением, оно для нас очень нужно и важно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона отметил, что в другие регионы также были отправлены обращения с просьбой принять на лето юных белгородцев. Их решение пока не известно.

Ранее стало известно, что белгородских школьников на летний отдых также примут детские лагеря Воронежской области и Санкт-Петербурга.

Воронежская область примет на летний отдых порядка 300 юных белгородцев
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#Александра Склярова#Детский лагерь#Летний отдых#Общество#Дети#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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