Вышла новая версия российской платформы управления мобильными устройствами

Новая версия платформы интегрируется с LDAP-каталогом, настраивает параметры подключения к Microsoft Active Directory (MS AD) через интерфейс консоли для регулярной синхронизации групп пользователей MS AD, устройствами которых можно управлять в «Аврора Центр» 3.2. Это ускоряет ввод мобильных устройств в эксплуатацию и позволяет проводить их инвентаризацию. Интеграция с Microsoft Active Directory Certificate Services (AD CS) позволяет задавать параметры синхронизации с «Центром сертификации», доставлять и удалять пользовательские и корневые сертификаты на управляемые устройства. Новые возможности повышают уровень безопасности использования корпоративных мобильных устройств на режимных объектах или в контуре складских и сервисных помещений.