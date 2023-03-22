Второй за утро: в Белгородской области под огонь попал ещё один населённый пункт

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В Белгородской области утром 22 марта обстреляли как минимум два населённых пункта. Ближе к полудню стало известно, что под огнём оказалось село Борисовка в Волоконовском районе.
Информации о повреждениях или пострадавших нет. Пока известно лишь о том, что людям разослали СМС-оповещения с просьбой переждать опасность в подвалах.
Кроме Борисовки, утром 22 марта ВСУ обстреляли посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге.
Накануне под огнём ВСУ были хутор Балки и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Помимо этого, громко во вторник, 21 марта, было и в Старом Осколе. В этом случае шум объяснили переходом самолёта на сверхзвук.