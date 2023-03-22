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Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Второй за утро: в Белгородской области под огонь попал ещё один населённый пункт

22 марта 2023, 09:00
Фото: Bel.ru

Борисовка в Белгородской области попала под обстрел

Под огнём оказалось село Борисовка в Волоконовском районе. Это уже второй населённый пункт, который подвергся обстрелу за утро.
Сюжет
Обстрел

В Белгородской области утром 22 марта обстреляли как минимум два населённых пункта. Ближе к полудню стало известно, что под огнём оказалось село Борисовка в Волоконовском районе. 

Информации о повреждениях или пострадавших нет. Пока известно лишь о том, что людям разослали СМС-оповещения с просьбой переждать опасность в подвалах. 

Кроме Борисовки, утром 22 марта ВСУ обстреляли посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге. 

Накануне под огнём ВСУ были хутор Балки и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Помимо этого, громко во вторник, 21 марта, было и в Старом Осколе. В этом случае шум объяснили переходом самолёта на сверхзвук

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