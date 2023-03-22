ВСУ снова открыли огонь по Белгородской области

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Утренний обстрел зафиксировали в Белгородской области. Под огнём ВСУ оказался посёлок Горьковский Грайворонского горокруга. Местные жители получили СМС-рассылку. Людей просят срочно пройти в укрытия. Данных о повреждениях и пострадавших нет.
Накануне ВСУ обстреливали Новую Таволжанку в Шебекинском округе. До этого под огнём был хутор Балки. Эти населённые пункты ранее неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины.