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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

ВСУ снова открыли огонь по Белгородской области

22 марта 2023, 07:38
Фото: Bel.ru

Горьковский в Белгородской области попал под обстрел

Под обстрел попал посёлок Горьковский Грайворонского горокруга. Жителей просят незамедлительно отправиться в укрытия.
Сюжет
Обстрел

Утренний обстрел зафиксировали в Белгородской области. Под огнём ВСУ оказался посёлок Горьковский Грайворонского горокруга. Местные жители получили СМС-рассылку. Людей просят срочно пройти в укрытия. Данных о повреждениях и пострадавших нет.

Фото: РСЧС

Накануне ВСУ обстреливали Новую Таволжанку в Шебекинском округе. До этого под огнём был хутор Балки. Эти населённые пункты ранее неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины.

Стало известно о новом обстреле в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Спецоперация#СВО#Горьковский
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