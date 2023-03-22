ВСУ открыли огонь сразу по двум районам Белгородской области

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
ВСУ обстреляли ещё два приграничных района Белгородской области. Под огонь попали Новопетровка в Валуйском горокруге и Лозовая Рудка в Борисовском районе.
Сообщения об обстреле местные жители получили практически одновременно. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
За сутки ВСУ уже обстреляли как минимум четыре населённых пункта Белгородской области. Среда, 22 марта, началась с обстрела посёлка Горьковский в Грайворонском горокруге.
Затем огонь открыли по селу Борисовка в Волоконовском районе. При атаке на населённый пункт погиб мужчина — сторож сельхозпредприятия. Большая часть снарядов попала именно на территорию организации. Вместе с тем пострадали и частные дома.