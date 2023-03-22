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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

ВСУ открыли огонь сразу по двум районам Белгородской области

22 марта 2023, 10:25
Фото: Bel.ru
Ещё два приграничных района пострадали от атаки ВСУ. За сутки это уже как минимум четвёртый обстрел территории региона.
Сюжет
Обстрел

ВСУ обстреляли ещё два приграничных района Белгородской области. Под огонь попали Новопетровка в Валуйском горокруге и Лозовая Рудка в Борисовском районе.

Сообщения об обстреле местные жители получили практически одновременно. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

За сутки ВСУ уже обстреляли как минимум четыре населённых пункта Белгородской области. Среда, 22 марта, началась с обстрела посёлка Горьковский в Грайворонском горокруге.

Затем огонь открыли по селу Борисовка в Волоконовском районе. При атаке на населённый пункт погиб мужчина — сторож сельхозпредприятия. Большая часть снарядов попала именно на территорию организации. Вместе с тем пострадали и частные дома.

Сторож сельхозпредприятия погиб при обстреле белгородского села
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Новопетровка#Борисовский район#Лозовая Рудка
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Сторож сельхозпредприятия погиб при обстреле белгородского села
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