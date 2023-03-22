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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Вагоны ЭФКО столкнулись на железнодорожных путях в Белгородской области

22 марта 2023, 08:26
Фото: социальные сети
Столкновение вагонов произошло на территории предприятия ЭФКО в Алексеевке. Как Бел.Ру сообщили в пресс-службе компании, пострадавших нет.
Сюжет
Авария

По данным пресс-службы ЭФКО, находившийся на стоянке состав внезапно поехал и задел соседний вагон. 

При этом железнодорожные пути находятся на территории компании и используются только для перевозки её грузов. На данный момент ЭФКО проводит внутреннее служебное расследование.

Как и положено, на месте работают представители профильных силовых ведомств. В целом, каких-либо серьезных последствий для производства нет.
пресс-служба ЭФКО

Пострадавших при этом нет. 

Отметим, что белгородец Валерий Кустов является председателем совета директоров ЭФКО. Он входит в топ-100 самых влиятельных людей региона. 

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#Артем Черненко#Авария#Вагоны#Эфко#Железная дорога#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Алексеевка
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