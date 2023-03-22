Вагоны ЭФКО столкнулись на железнодорожных путях в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
По данным пресс-службы ЭФКО, находившийся на стоянке состав внезапно поехал и задел соседний вагон.
При этом железнодорожные пути находятся на территории компании и используются только для перевозки её грузов. На данный момент ЭФКО проводит внутреннее служебное расследование.
Как и положено, на месте работают представители профильных силовых ведомств. В целом, каких-либо серьезных последствий для производства нет.
пресс-служба ЭФКО
Пострадавших при этом нет.
Отметим, что белгородец Валерий Кустов является председателем совета директоров ЭФКО. Он входит в топ-100 самых влиятельных людей региона.