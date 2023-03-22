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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

В России на три года продлили срок действия водительских прав

22 марта 2023, 10:35
Фото: 1MI
В МВД напомнили об автоматическом продлении на три года водительских прав. Это касается удостоверений, срок действия которых истекает в этом году, сообщают «Новые известия».

В России будут автоматически продлевать водительские права на три года. Речь об удостоверениях, срок действия которых истекает в 2023 году, пишет издание со ссылкой на заявление главы МВД Владимира Колокольцева.

Указанное решение приняли для снижения административной нагрузки на органы внутренних дел. Оно же распространяется на права, истекшие в прошлом году. Уточняется, что решение приняли ещё в апреле прошлого года. Оно коснётся порядка 5 млн автомобилистов.

С 1 марта в России вступили другие изменения, касающиеся получения водительских прав. На новых не будет штрихкодов. Аннулировать права теперь удастся, только если их получили по поддельным документам, а также в случаях, когда водитель не пришёл на медосвидетельствование или у него выявили противопоказания к управлению автомобилем.

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#Россия#Водитель#Автомобили#Общество#Водительские права#Автомобилисты#Наталья Корявых
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