В России на три года продлили срок действия водительских прав

С 1 марта в России вступили другие изменения, касающиеся получения водительских прав. На новых не будет штрихкодов. Аннулировать права теперь удастся, только если их получили по поддельным документам, а также в случаях, когда водитель не пришёл на медосвидетельствование или у него выявили противопоказания к управлению автомобилем.