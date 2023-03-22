В России на три года продлили срок действия водительских прав

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В России будут автоматически продлевать водительские права на три года. Речь об удостоверениях, срок действия которых истекает в 2023 году, пишет издание со ссылкой на заявление главы МВД Владимира Колокольцева.
Указанное решение приняли для снижения административной нагрузки на органы внутренних дел. Оно же распространяется на права, истекшие в прошлом году. Уточняется, что решение приняли ещё в апреле прошлого года. Оно коснётся порядка 5 млн автомобилистов.
С 1 марта в России вступили другие изменения, касающиеся получения водительских прав. На новых не будет штрихкодов. Аннулировать права теперь удастся, только если их получили по поддельным документам, а также в случаях, когда водитель не пришёл на медосвидетельствование или у него выявили противопоказания к управлению автомобилем.