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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В НИУ «БелГУ» представили нового исполняющего обязанности ректора

22 марта 2023, 13:05
Фото: Telegram-канал «Пегасий БелГУ»

Евгения Карловская стала и. о. ректора Белгородского госуниверситета

Вместе с ней в вуз прибыли директор департамента кадровой политики Минобрнауки РФ Алексей Свистунов и министр образования региона Андрей Милёхин, сообщили в Telegram-канале БелГУ.

Евгения Карловская стала исполняющим обязанности ректора НИУ «БелГУ». В вуз она приехала вместе с директором департамента кадровой политики Минобрнауки РФ Алексеем Свистуновым и министром образования региона Андреем Милёхиным.

Замминистра науки и высшего образования РФ Пётр Кучеренко, подключившийся по видео-конференц-связи, представил Карловскую коллективу. Кучеренко рассказал, что она входит в кадровый резерв Министерства науки и высшего образования, имеет степень доктора наук в звании доцента.

Тем временем Милёхин пообещал, что область будет содействовать реализации всех программ развития учебного заведения.

Поприветствовала коллег и сама Карловская. И. о. ректора отметила, что для неё честь служить высшему образованию в стране и в области в частности.

«Точки роста вуза я вижу в живом диалоге с властью, индустриальными партнёрами, студентами и с коллективом университета», — отметила и. о. ректора.

Напомним, Карловская сменила Олега Полухина, который руководил вузом с 2012 года. 21 марта он отработал последний день в качестве ректора университета.

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