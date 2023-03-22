В НИУ «БелГУ» представили нового исполняющего обязанности ректора

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Евгения Карловская стала исполняющим обязанности ректора НИУ «БелГУ». В вуз она приехала вместе с директором департамента кадровой политики Минобрнауки РФ Алексеем Свистуновым и министром образования региона Андреем Милёхиным.
Замминистра науки и высшего образования РФ Пётр Кучеренко, подключившийся по видео-конференц-связи, представил Карловскую коллективу. Кучеренко рассказал, что она входит в кадровый резерв Министерства науки и высшего образования, имеет степень доктора наук в звании доцента.
Тем временем Милёхин пообещал, что область будет содействовать реализации всех программ развития учебного заведения.
Поприветствовала коллег и сама Карловская. И. о. ректора отметила, что для неё честь служить высшему образованию в стране и в области в частности.
«Точки роста вуза я вижу в живом диалоге с властью, индустриальными партнёрами, студентами и с коллективом университета», — отметила и. о. ректора.
Напомним, Карловская сменила Олега Полухина, который руководил вузом с 2012 года. 21 марта он отработал последний день в качестве ректора университета.