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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

В Белгородской области обнаружили два боеприпаса времён ВОВ

22 марта 2023, 17:05
Фото: 1MI
Оба взрывоопасных предмета изъяли и ликвидировали на специальном полигоне, сообщили в региональном МЧС.
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МЧС

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Белгородской области, первый взрывоопасный предмет 22 марта нашли в посёлке Комсомольский Прохоровского района. На месте взрывотехники обнаружили одну артиллерийскую мину 82 мм, которая сохранилась ещё со времён Великой Отечественной войны.

Второй взрывоопасный предмет также нашли 22 марта. Этот боеприпас находился в селе Стригуны Борисовского района. Взрывотехники изъяли одну артиллерийскую мину 81 мм времён ВОВ.

Оба боеприпаса были вывезены на специальный полигон и там ликвидированы.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Белгородской области

Напомним, что недавно белгородец откопал пистолет-пулемёт Шпагина времён Великой Отечественной войны и спрятал его в своём гараже. О незаконном хранении сообщили в полиции, и на белгородца завели уголовное дело.

Белгородец попал под уголовное дело за хранение ППШ у себя в гараже
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#Александра Склярова#Взрывоопасный предмет#Боеприпас#Происшествия#МЧС#Белгородская область
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