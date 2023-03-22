В Белгородской области обнаружили два боеприпаса времён ВОВ

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Белгородской области, первый взрывоопасный предмет 22 марта нашли в посёлке Комсомольский Прохоровского района. На месте взрывотехники обнаружили одну артиллерийскую мину 82 мм, которая сохранилась ещё со времён Великой Отечественной войны.
Второй взрывоопасный предмет также нашли 22 марта. Этот боеприпас находился в селе Стригуны Борисовского района. Взрывотехники изъяли одну артиллерийскую мину 81 мм времён ВОВ.
Оба боеприпаса были вывезены на специальный полигон и там ликвидированы.
Напомним, что недавно белгородец откопал пистолет-пулемёт Шпагина времён Великой Отечественной войны и спрятал его в своём гараже. О незаконном хранении сообщили в полиции, и на белгородца завели уголовное дело.