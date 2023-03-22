В Белгородской области обнаружили два боеприпаса времён ВОВ

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Белгородской области, первый взрывоопасный предмет 22 марта нашли в посёлке Комсомольский Прохоровского района. На месте взрывотехники обнаружили одну артиллерийскую мину 82 мм, которая сохранилась ещё со времён Великой Отечественной войны.