В белгородском посёлке появится пешеходно-прогулочный мост со смотровой площадкой

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В феврале жители посёлка Ивня путём голосования определились с концепцией пешеходно-прогулочного моста со смотровой площадкой. Белгородцы выбирали из двух представленных вариантов, отметили в пресс-службе правительства области.
Назрела острая необходимость строительства нового моста. После длительного использования деревянные элементы конструкции пришли в негодность, имеются зазоры и неплотности покрытия, настил изношен. Отдельные металлические элементы деформированы, имеется коррозия металла, шелушение окраски.
Игорь Щепин, глава администрации Ивнянского района
На территории соорудят опоры, смонтируют пролётные сооружения, установят мостовое полотно и смотровую площадку. Кроме того, будут установлены ограждения, системы электроснабжения, появится видеонаблюдение, а прилегающая к новому мосту территория будет благоустроена.
В региональном правительстве сообщили, что мост со смотровой площадкой появится в Ивне уже в 2023 году.
Напомним, что в 2023 году в Белгородской области планируется капитально отремонтировать 24 моста.