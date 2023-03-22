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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

В белгородском посёлке появится пешеходно-прогулочный мост со смотровой площадкой

22 марта 2023, 16:28
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
На строительство в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» выделили 17 млн рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В феврале жители посёлка Ивня путём голосования определились с концепцией пешеходно-прогулочного моста со смотровой площадкой. Белгородцы выбирали из двух представленных вариантов, отметили в пресс-службе правительства области.

Назрела острая необходимость строительства нового моста. После длительного использования деревянные элементы конструкции пришли в негодность, имеются зазоры и неплотности покрытия, настил изношен. Отдельные металлические элементы деформированы, имеется коррозия металла, шелушение окраски.
Игорь Щепин, глава администрации Ивнянского района
Мост "до"Мост "до"
Мост "до"Мост "до"
Мост "до"
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области

На территории соорудят опоры, смонтируют пролётные сооружения, установят мостовое полотно и смотровую площадку. Кроме того, будут установлены ограждения, системы электроснабжения, появится видеонаблюдение, а прилегающая к новому мосту территория будет благоустроена.

В региональном правительстве сообщили, что мост со смотровой площадкой появится в Ивне уже в 2023 году.

Дизайн-проект, выбранный белгородцамиДизайн-проект, выбранный белгородцами
Дизайн-проект, выбранный белгородцамиДизайн-проект, выбранный белгородцами
Дизайн-проект, выбранный белгородцамиДизайн-проект, выбранный белгородцами
Дизайн-проект, выбранный белгородцами
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области

Напомним, что в 2023 году в Белгородской области планируется капитально отремонтировать 24 моста.

В Белгородской области в 2023 году капитально отремонтируют более 20 мостов
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#Александра Склярова#Мост#Строительство#Общество#Белгородская область#Ивня#Ивнянский район
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