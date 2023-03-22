В белгородском посёлке появится пешеходно-прогулочный мост со смотровой площадкой

На территории соорудят опоры, смонтируют пролётные сооружения, установят мостовое полотно и смотровую площадку. Кроме того, будут установлены ограждения, системы электроснабжения, появится видеонаблюдение, а прилегающая к новому мосту территория будет благоустроена.