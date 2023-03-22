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Published Сегодня, 15:35

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Updated Сегодня, 15:37

В Белгороде пытались продать автобус 41-го маршрута

22 марта 2023, 15:35
Фото: Авито
Объявление разместили на «Авито» 15 марта. Стоимость общественного транспорта оценили в 1,1 млн рублей.

На сайте объявлений разместили информацию о продаже автобуса, который ходит по маршруту №41. Автор объявления готов был продать транспорт за 1 150 00 рублей.

В описании к объявлению продавец указал, что транспорт был куплен в 2015 году.

С 2012 по 2015 год автобус находился на выставке в Москве. В 2015 году был куплен с пробегом в 1000 км.
Продавец
Фото: Авито

Также автор объявления отмечает, что автобус максимально укомплектован — оборудован противотуманками, бортовым компьютером, пассажирскими сиденьями из польского материала. Транспорт также подходит для перевозки людей с ОВЗ.

«Цель сделки — продать бизнес», — подчеркнул продавец.

Отметим, что пока мы писали этот текст объявление сняли с публикации.

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#Алина Харина#Объявление#Автобус#Общество#Белгород
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