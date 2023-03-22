В Белгороде пытались продать автобус 41-го маршрута

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
На сайте объявлений разместили информацию о продаже автобуса, который ходит по маршруту №41. Автор объявления готов был продать транспорт за 1 150 00 рублей.
В описании к объявлению продавец указал, что транспорт был куплен в 2015 году.
С 2012 по 2015 год автобус находился на выставке в Москве. В 2015 году был куплен с пробегом в 1000 км.
Продавец
Также автор объявления отмечает, что автобус максимально укомплектован — оборудован противотуманками, бортовым компьютером, пассажирскими сиденьями из польского материала. Транспорт также подходит для перевозки людей с ОВЗ.
«Цель сделки — продать бизнес», — подчеркнул продавец.
Отметим, что пока мы писали этот текст объявление сняли с публикации.