В Белгороде открылся новый мини-офис МФЦ

Работает офис с понедельника по субботу. В понедельник, среду и пятницу — с 9:00 до 19:00, во вторник и четверг — с 9:00 до 20:00. В субботу прийти в МФЦ можно в период с 09:00 до 14:00. Рекомендуется предварительно записаться по телефону +7 (4722) 42-42-42.