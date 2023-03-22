В Белгороде открылся новый мини-офис МФЦ

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
На территории БГТУ им. Шухова открылся мини-офис МФЦ. Заявителей принимают в трёх окнах. Для них также установили компьютер общего пользования, чтобы бесплатно пользоваться электронными услугами.
В новом МФЦ белгородцы смогут получить СНИЛС, паспорт, зарегистрировать недвижимость, оформить детские пособия. Для горожан доступны и многие другие услуги.
Работает офис с понедельника по субботу. В понедельник, среду и пятницу — с 9:00 до 19:00, во вторник и четверг — с 9:00 до 20:00. В субботу прийти в МФЦ можно в период с 09:00 до 14:00. Рекомендуется предварительно записаться по телефону +7 (4722) 42-42-42.