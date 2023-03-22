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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

В 2023 году в Белгородской области очистят 51 водоём

22 марта 2023, 13:38
Фото: 1MI
Семь из них планировали расчистить в прошлом году. Тем временем уже завершились работы на 65 объектах. Статистику опубликовало региональное правительство.

В Белгородской области по программе «Наши реки» очистят 51 водоём в текущем году. Семь из них перешли в программу расчистки с прошлого года. Всего в 2022 году очистили 65 водных объектов региона.

Реки и пруды занимают всего 1% области. Регион считается маловодным. Всего в Белгородской области протекает свыше 480 рек. Самые крупные — Псёл, Северский Донец, Ворскла, Ворсклица, Оскол, Валуй, Чёрная Калитва, Тихая Сосна. Суммарная длина рек составляет 5000 тыс. км. Также в регионе имеется 1100 прудов и четыре водохранилища.

В общем расчистке подлежат 740 водоёмов. Предлагается восстановить 874 км участков рек и ручьёв, 4620 га прудов и водохранилищ.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Экология#Реки#Расчистка
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