В 2023 году в Белгородской области очистят 51 водоём

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В Белгородской области по программе «Наши реки» очистят 51 водоём в текущем году. Семь из них перешли в программу расчистки с прошлого года. Всего в 2022 году очистили 65 водных объектов региона.
Реки и пруды занимают всего 1% области. Регион считается маловодным. Всего в Белгородской области протекает свыше 480 рек. Самые крупные — Псёл, Северский Донец, Ворскла, Ворсклица, Оскол, Валуй, Чёрная Калитва, Тихая Сосна. Суммарная длина рек составляет 5000 тыс. км. Также в регионе имеется 1100 прудов и четыре водохранилища.
В общем расчистке подлежат 740 водоёмов. Предлагается восстановить 874 км участков рек и ручьёв, 4620 га прудов и водохранилищ.