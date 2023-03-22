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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Строить дорого, люди сердятся: почему дома в Дубровке и Новой жизни не сдали вовремя

22 марта 2023, 13:28
Фото: 1MI

Застройщик объяснил задержку сдачи домов в Новой жизни и Дубровке в Белгороде

Срок сдачи жилья в микрорайонах несколько раз переносили. С чем это связано, разбираемся в нашем материале.

Недавно в комментариях под постом губернатора Белгородской области опубликовали видеообращение многодетной матери. Семья за наличку купила таунхаус в 2021 году в микрорайоне Дубровка, однако въехать в дом семья так и не смогла. Срок сдачи домов в эксплуатацию застройщик несколько раз переносил. Отметим, что это не единственная жалоба на застройщика. С аналогичной ситуацией столкнулись многие будущие жильцы микрорайона.

Похожая ситуация со сроками сдачи домов происходит и в Новой жизни — недавно срок ввода в эксплуатацию жилья IV очереди проекта перенесли.

Белгородцы уже несколько лет не могут получить свои дома в микрорайоне Дубровка
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Чтобы узнать, в чём причина переноса сроков сдачи жилья, редакция Бел.Ру обратилась к застройщику микрорайонов «Дирекции ЮЗР».

В официальном ответе на запрос редакции застройщик сообщил, что корректировка сроков ввода в эксплуатацию объектов связана с удорожанием строительных материалов, а также с изменением сроков поставки материалов, необходимых для завершения работ.

Также в «Дирекции ЮЗР» отметили, что дома блокированной застройки в Дубровке вводятся в эксплуатацию в два этапа. По домам, расположенным в 1-8 позициях, 13 февраля были получены разрешения на ввод в эксплуатацию. Дома в 9-15 позициях будут введены в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. Что касается срока ввода в эксплуатацию IV очереди проекта «Новая жизнь», то он запланирован на II квартал 2023 года.

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#Алина Харина#Новая жизнь#Дубровка#Дирекция ЮЗР#Общество#Эксклюзив#Белгород
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