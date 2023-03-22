Строить дорого, люди сердятся: почему дома в Дубровке и Новой жизни не сдали вовремя

Также в «Дирекции ЮЗР» отметили, что дома блокированной застройки в Дубровке вводятся в эксплуатацию в два этапа. По домам, расположенным в 1-8 позициях, 13 февраля были получены разрешения на ввод в эксплуатацию. Дома в 9-15 позициях будут введены в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. Что касается срока ввода в эксплуатацию IV очереди проекта «Новая жизнь», то он запланирован на II квартал 2023 года.