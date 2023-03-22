Страховые выплаты белгородцам начнут начислять на карты «Мир»

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
С 1 июля 2023 года белгородцам будут начислять страховые выплаты на карты платёжной системы «Мир». Средства поступают через Социальный фонд.
Как уточнили в областном правительстве, право на страховые выплаты доступно 4,6 тыс. белгородцев. Речь о тех, с кем произошёл несчастный случай на производстве, и тех, кто заработал профессиональное заболевание. Размер выплат зависит от среднего заработка и степени тяжести травм или заболеваний.
Если выплаты приходят на карту другой платёжной системы, необходимо оформить карту «Мир» и перевести на неё выплату страхового обеспечения. Если карта уже имеется, то нужно отправить её реквизиты в отделение Социального фонда.