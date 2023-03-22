Страховые выплаты белгородцам начнут начислять на карты «Мир»

Как уточнили в областном правительстве, право на страховые выплаты доступно 4,6 тыс. белгородцев. Речь о тех, с кем произошёл несчастный случай на производстве, и тех, кто заработал профессиональное заболевание. Размер выплат зависит от среднего заработка и степени тяжести травм или заболеваний.