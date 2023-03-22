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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Страховые выплаты белгородцам начнут начислять на карты «Мир»

22 марта 2023, 09:35
Фото: 1MI
Начисления от Социального фонда на карты российской платёжной системы начнут приходить с 1 июля 2023 года, сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
Выплаты

С 1 июля 2023 года белгородцам будут начислять страховые выплаты на карты платёжной системы «Мир». Средства поступают через Социальный фонд.

Как уточнили в областном правительстве, право на страховые выплаты доступно 4,6 тыс. белгородцев. Речь о тех, с кем произошёл несчастный случай на производстве, и тех, кто заработал профессиональное заболевание. Размер выплат зависит от среднего заработка и степени тяжести травм или заболеваний.

Если выплаты приходят на карту другой платёжной системы, необходимо оформить карту «Мир» и перевести на неё выплату страхового обеспечения. Если карта уже имеется, то нужно отправить её реквизиты в отделение Социального фонда.

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#Белгородская область#Выплаты#Общество#Платёжная система#Наталья Корявых#Карта мир#Страховые выплаты#Социальный фонд
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