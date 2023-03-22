Сторож сельхозпредприятия погиб при обстреле белгородского села

Помимо этого, известно о повреждениях в трёх частных домовладениях. Осколками выбило окна и посекло фасады. На территории села повреждены электро- и газоснабжение. Глава администрации и оперативные службы уже находятся на месте происшествия. Они устраняют последствия атаки на населённый пункт.