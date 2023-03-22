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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Сторож сельхозпредприятия погиб при обстреле белгородского села

22 марта 2023, 10:04
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
архивное фото

Гладков сообщил о гибели мужчины при обстреле Борисовки в Белгородской области

О смерти человека после атаки ВСУ на село Борисовка в Волоконовском районе сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Погибший — сторож сельскохозяйственного предприятия.
Сюжет
Обстрел

После обстрела села Борисовка Волоконовского района погиб человек. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, мужчина был сторожем сельхозпредприятия. Большая часть снарядов попала именно на его территорию.

Помимо этого, известно о повреждениях в трёх частных домовладениях. Осколками выбило окна и посекло фасады. На территории села повреждены электро- и газоснабжение. Глава администрации и оперативные службы уже находятся на месте происшествия. Они устраняют последствия атаки на населённый пункт.

Напомним, сообщения с просьбами пройти в укрытия местные жители получили около полудня. До этого ВСУ обстреляли посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Волоконовский район#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Разрушения#Погибший#Вячеслав Гладков#Борисовка
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