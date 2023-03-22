Сторож сельхозпредприятия погиб при обстреле белгородского села

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
После обстрела села Борисовка Волоконовского района погиб человек. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, мужчина был сторожем сельхозпредприятия. Большая часть снарядов попала именно на его территорию.
Помимо этого, известно о повреждениях в трёх частных домовладениях. Осколками выбило окна и посекло фасады. На территории села повреждены электро- и газоснабжение. Глава администрации и оперативные службы уже находятся на месте происшествия. Они устраняют последствия атаки на населённый пункт.
Напомним, сообщения с просьбами пройти в укрытия местные жители получили около полудня. До этого ВСУ обстреляли посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге.