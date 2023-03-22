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Published Сегодня, 09:07

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Следком сообщил подробности о гибели мужчины на Есенина в Белгороде

22 марта 2023, 09:07
Фото: 1MI

Мужчина упал с высоты и погиб в Белгороде

Сегодня утром в Белгороде на Есенина, 8 обнаружили труп мужчины. Как сообщили Бел.Ру в СУ СКР по региону, причиной смерти стало падение с высоты.

По предварительной информации, которую журналистам сообщили в ведомстве, мужчина упал с высоты — перед этим его видели в доме на этаже. При этом сам погибший в данном здании не проживал.

Что он там делал — ещё предстоит выяснить. На данный момент следователи проводят проверку.

О найденном на тротуаре теле человека сообщила утром 22 марта подписчица Бел.Ру. Неизвестный мужчина лежал около дома №8 по улице Есенина в Белгороде.

Очевидцы вызвали человеку скорую помощь. Мужчина скончался: приехавшие на место медики накрыли труп голубой плёнкой.

Отметим, что на этих выходных труп человека обнаружили под окнами дома в Строителе на улице Жукова, 11. На месте также работала группа следователей, изучавших обстоятельства трагедии.

В Белгороде обнаружили труп человека
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