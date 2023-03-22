Следком сообщил подробности о гибели мужчины на Есенина в Белгороде

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
По предварительной информации, которую журналистам сообщили в ведомстве, мужчина упал с высоты — перед этим его видели в доме на этаже. При этом сам погибший в данном здании не проживал.
Что он там делал — ещё предстоит выяснить. На данный момент следователи проводят проверку.
О найденном на тротуаре теле человека сообщила утром 22 марта подписчица Бел.Ру. Неизвестный мужчина лежал около дома №8 по улице Есенина в Белгороде.
Очевидцы вызвали человеку скорую помощь. Мужчина скончался: приехавшие на место медики накрыли труп голубой плёнкой.
Отметим, что на этих выходных труп человека обнаружили под окнами дома в Строителе на улице Жукова, 11. На месте также работала группа следователей, изучавших обстоятельства трагедии.