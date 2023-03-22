Штрафом в 22 млн рублей наказали начальника ж/д станции в Белгороде за взятку

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Многомиллионный штраф получил начальник ж/д станции Крейда за коррупцию. Задержали его сотрудники УФСБ по области.
В отношении начальника железнодорожной станции возбудили уголовные дела по статьям за получение должностным лицом взятки в значительном размере, мелкое взяточничество (ч. 2, п. «б», «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Взятки в размере 472 тыс. рублей подсудимый получил от предпринимателей за покровительство по службе. Взамен нужно было ускорить подачу, уборку и оформление железнодорожных вагонов при перевозке
грузов.
Свердловский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к штрафу в размере 22 млн рублей. Помимо этого, ему запретили занимать государственные должности, а также должности в коммерческих организациях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на 3,5 года.
Подсудимый пытался обжаловать решение суда, но сделать этого не смог. Приговор вступил в законную силу.