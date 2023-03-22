«Ростелеком»: цифровые сервисы продлевают жизнь малому и среднему бизнесу

Сегодня «Виртуальная АТС» — это цифровая платформа с универсальными решениями для развития бизнеса в самых разных отраслях. Исследование «Ростелекома» показало, что активнее других возможности виртуальной АТС используют компании, работающие в сфере ритейла и строительства: здесь особенно важно сохранить лояльность клиентов как в быстрых покупках, так и в длительных сделках. В топ-5 самых активных пользователей виртуальной АТС также вошли интернет-магазины и компании, занятые в оптовой торговле и транспорте/логистике. Для выстраивания долгосрочных отношений со своими клиентами бизнес использует как основной функционал виртуальной АТС — многоканальные городские номера и номера 8-800, детализацию звонков и распределение вызовов, так и дополнительные интеллектуальные сервисы. Например, клиенты «Ростелекома» чаще всего дополняют базовую услугу такими опциями, как запись разговора, виртуальный контактный центр, подключение дополнительных номеров телефона и расширение ресурса услуги.