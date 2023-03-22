«Россети Центр» протестирует систему автоматизированного управления освещением

«Сегодня большая часть обслуживаемых светоточек уже управляется автоматически, на базе системы отечественного производства. При этом мы постоянно продолжаем поиск новых, более технологичных способов управления сетями наружного освещения для повышения эффективности своей работы. Новая система управления разработана специально под нас, исходя из наших задач и потребностей, и соответствует самому современному уровню развития отечественной науки и техники», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.