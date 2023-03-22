Раненные в ходе СВО белгородские дети могут получить особый статус

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Президент России Владимир Путин поддержал введение особого статуса для детей, пострадавших в ходе спецоперации. Теперь прорабатываются льготы и механизм выявления таких детей, рассказала ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. С её слов, президент предложение поддержал, поэтому вопрос прорабатывается профильными ведомствами.
«Совсем скоро, я надеюсь, будет постановление правительства о механизме выявления таких детей и получении всех поддерживающих льгот и пособий», — отметила омбудсмен.
Львова-Белова и ранее предлагала установить специальный статус для детей, получивших ранения из-за СВО. Всего бы это коснулось порядка 1 тыс. юных россиян.
Ранее сообщалось, что ЛДПР предложила присваивать статус «Дети СВО» несовершеннолетним в областях, подвергающихся обстрелам. Речь не только о ЛДНР, Херсонской, Запорожской областях, но и о других приграничных регионах, в частности, Белгородской и Курской областях.