Раненные в ходе СВО белгородские дети могут получить особый статус

Ранее сообщалось, что ЛДПР предложила присваивать статус «Дети СВО» несовершеннолетним в областях, подвергающихся обстрелам. Речь не только о ЛДНР, Херсонской, Запорожской областях, но и о других приграничных регионах, в частности, Белгородской и Курской областях.