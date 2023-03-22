Рабство и казни: Следком рассказал о геноциде белгородцев во время войны

Кроме того, в том же районе организовали концлагерь, где содержались около 500 человек, в том числе женщины и дети. Его узников сгоняли на непосильные работы: тех, кто не справлялся, расстреливали на месте. Зимой мужчин без теплой одежды запрягали в сани и заставляли возить грузы.