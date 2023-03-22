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Published Сегодня, 07:47

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Updated Сегодня, 07:49

Рабство и казни: Следком рассказал о геноциде белгородцев во время войны

22 марта 2023, 07:47
Фото: 1MI
Архивное фото, реконструкция военных действий

СК: во время оккупации фашисты убили 72 тыс. жителей Белгородской области

Вчера областной суд признал факт геноцида белгородцев со стороны немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. СУ СКР по региону сообщило, какие материалы по этому делу ведомство представило в суд.

По данным Следкома, была собрана единая доказательственная база геноцида населения Советского Союза. Чтобы установить обстоятельства совершения нацистами вермахта преступлений, следователи изучили архивы и показания живших в то время белгородцев.

Так, удалось выяснить, что мирное население региона намеренно уничтожалось путём расстрела, сожжения и истязания. Например, в 1942 году в селе Михайловка от рук немецких захватчиков погибли около 2 тыс. человек, в том числе женщины и дети. Людей группами по 40-50 человек загоняли в сараи, где затем расстреливали и сжигали.

Массовые аресты и расстрелы советских граждан проходили и в Чернянском районе. Как рассказал осуждённый ранее пособник нацистов Калман Петрич, он участвовал в аресте 300 человек. 30 из них были расстреляны, судьба остальных неизвестна по сей день.

Кроме того, в том же районе организовали концлагерь, где содержались около 500 человек, в том числе женщины и дети. Его узников сгоняли на непосильные работы: тех, кто не справлялся, расстреливали на месте. Зимой мужчин без теплой одежды запрягали в сани и заставляли возить грузы.

Немецко-фашистские захватчики также грабили колхозы, в которых после, при отступлении, сжигали хозпостройки и разрушали инфраструктуру. Часть местных жителей захватчики насильственно угнали для рабского труда в Германию. 

Массовые расстрелы, пытки, повешение и погребение заживо, в том числе стариков и детей, происходили по всей территории оккупированной Белгородчины. Жителей арестовывали за любое неповиновение.
СУ СКР по Белгородской области

Всего же немецко-фашистские захватчики и их пособники во время оккупации, по данным следователей, убили около 72 тыс. человек в Белгородской области. 

Вчера Белгородский областной суд признал факт геноцида белгородцев во время Великой Отечественной войны. Заявление с требованием рассмотреть этот вопрос ранее поступило от прокуратуры. Документ готовили по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Суд признал геноцидом убийства белгородцев в годы Великой Отечественной войны
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