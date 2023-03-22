Президент согласен с инициативой «Единой России» о ремонте школ и колледжей

В свою очередь, выступление Владимира Васильева касалось в том числе трех законопроектов, которые инициировала фракция «Единая Россия». Их уже принял российский парламент. Они призваны способствовать интеграции новых регионов в культурное пространство страны, порядку в сфере туризма на особо охраняемых природных территориях и смягчению ответственности за некоторые преступления в сфере экономики. Сейчас идет разработка еще 15 новых законопроектов разного характера. В их числе и те, что актуализируют повестку занятости населения. Другие должны защитить тех предпринимателей, кого необоснованно преследуют в уголовном порядке.