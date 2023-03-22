Президент согласен с инициативой «Единой России» о ремонте школ и колледжей

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Как сообщает rostovgazeta.ru, главой государства было отмечено активное участие «Единой России» в политической жизни. Партия верна своей патриотической позиции, когда дело идет о международных интересах страны.
В свою очередь, выступление Владимира Васильева касалось в том числе трех законопроектов, которые инициировала фракция «Единая Россия». Их уже принял российский парламент. Они призваны способствовать интеграции новых регионов в культурное пространство страны, порядку в сфере туризма на особо охраняемых природных территориях и смягчению ответственности за некоторые преступления в сфере экономики. Сейчас идет разработка еще 15 новых законопроектов разного характера. В их числе и те, что актуализируют повестку занятости населения. Другие должны защитить тех предпринимателей, кого необоснованно преследуют в уголовном порядке.
Также на помощь «Единой России» могут рассчитывать участники спецоперации и их семьи. Им положена бесплатная юридическая помощь. Участникам СВО присваивается статус ветерана боевых действий. Речь идет и о тех, кто состоял в рядах ополчения Донбасса с 2014 года. Близким родственникам погибших предоставляется социальная защита. Еще один законопроект связан с гарантиями ушедшим на СВО о сохранении их рабочих мест.
Как сообщает сайт партии ER.RU, Васильев проинформировал во время встречи и о действии народной программы «Единой России». В ее реализации, помимо партии, задействовано и правительство страны, а контроль работ на социальных объектах в регионах возложен на депутатов от партии и местных жителей. Что касается программы капремонта школ, ее реализацией совместно занимаются единороссы и Минпросвещения. Благодаря ей в текущем году удастся отремонтировать свыше полутора тысяч зданий во всех российских регионах. Общую стоимость работ эксперты оценивают ориентировочно в 5-6 миллиардов рублей.
Кроме того, по словам Васильева, необходимо дополнительное финансирование в размере 10 миллиардов 150 миллионов рублей в год, чтобы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогли получать лекарства. Ранее об этом был проинформирован председатель правительства Михаил Мишустин. Как утверждают специалисты, благодаря этому можно предотвратить до 32 тысяч смертей среди трудоспособных жителей России.
Российским президентом были поддержаны оба предложения. С его стороны последовало поручение правительству проработать данные вопросы.