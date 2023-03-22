Погибший при обстреле и новое руководство белгородского вуза: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
22 марта при обстреле села Борисовка Волоконовского района погиб мужчина. Он работал сторожем сельскохозяйственного предприятия. Большая часть снарядов попала на территорию организации. Также повреждения получили три частных дома.
Это не единственный обстрел Белгородской области в среду. Всего под огнём ВСУ оказались четыре населённых пункта региона. Среди них вышеупомянутая Борисовка, Новопетровка в Валуйском горокруге, Лозовая Рудка в Борисовском районе, а также посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге.
В НИУ «БелГУ» представили нового исполняющего обязанности ректора Евгению Карловскую. В университет вместе с ней приехали директор департамента кадровой политики Минобрнауки РФ Алексей Свистунов и министр образования области Андрей Милёхин.
Со слов Карловской, для неё честь служить высшему образованию в стране и в области в частности. Приехала новый и. о. ректора из Хабаровского края. Там она работала первым проректором Тихоокеанского госуниверситета.
Белгородские школьники сдадут выпускные экзамены в упрощённой форме. Накануне Госдума решила ввести особый порядок сдачи экзаменов и поступления в вузы для некоторых регионов, в том числе для Белгородской области.
Перечень школ, на которые распространится новый закон, ещё не утверждён. Подробностей также пока не сообщалось, однако губернатор Вячеслав Гладков пообещал оповестить белгородцев, как только они появятся.