Погибший при обстреле и новое руководство белгородского вуза: итоги дня

Это не единственный обстрел Белгородской области в среду. Всего под огнём ВСУ оказались четыре населённых пункта региона. Среди них вышеупомянутая Борисовка, Новопетровка в Валуйском горокруге, Лозовая Рудка в Борисовском районе, а также посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге.