Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Площадку в районе «Русича» в Белгороде обустроят за 8,7 млн рублей

22 марта 2023, 06:05
Фото: 1MI
В Белгороде определили лучшие инициативные проекты для реализации в 2023 году. Их перечень утвердили в мэрии Белгорода. Среди проектов — обустройство детской игровой площадки с благоустройством прилегающей территории в районе «Русича».

Детскую площадку обустроят, а прилегающую территорию благоустроят в районе кинотеатра «Русич» на проспекте Ватутина, 8а за 8,7 млн рублей. Работы проведут в рамках программы инициативного бюджетирования. Более 8,2 млн рублей выделили из областного бюджета, остальные средства — из городского бюджета.

Речь о той самой площадке, рядом с которой дети бросали тротуарную плитку. Юные горожане носили плитку, перекладывали её на другое место и просто сбрасывали с небольшой высоты.

В рамках программы в городе реализуют и другие работы. На Ватутина, 4 отремонтируют подпорную стену за 10 млн рублей, в семи домах на Белгородском проспекте и улице Дзержинского отремонтируют подъезды и благоустроят дворы за 4,3 млн рублей. На Садовой, 118г обустроят детскую площадку. На работы затратят чуть более 3 млн рублей.

Также на Королёва, 10 обустроят спортивную площадку и благоустроят территорию за 800 тыс. рублей. Ещё одна детская площадка появится на улице Набережной. На это из бюджета потратят почти 4,8 млн рублей. Общий объём финансирования указанных проектов превысил 31,6 млн рублей.

Кроме того, мэрия утвердила перечень инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор. На Народном бульваре, 63 обустроят детскую и спортивную площадки, заменят ограждение за 900 тыс. рублей. На обустройство детских и спортивных площадок на проспекте Славы, 38 и 40, а также на Князя Трубецкого, 39а потратят свыше 4,2 млн рублей. Общий размер финансирования в указанной категории превысил 5,1 млн рублей.

Дети на площадке у «Русича» в Белгороде бросали тротуарную плитку: видео
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде на улице Костюкова благоустроят сквер за 48 млн рублейНабережную Северского Донца до Пикник-парка в Белгороде благоустроят до 1 августаПорядка 48 территорий хотят благоустроить в Белгородской области в 2023 году
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Детские площадки#Спортивные площадки#Благоустройство двора
Подпишитесь
Рабство и казни: Следком рассказал о геноциде белгородцев во время войны
Сегодня, 07:47
«Онлайн-кладбище»: в Белгородской области появилась система управления захоронениями
Сегодня, 09:11
Белгородцы и старооскольцы чаще остальных хотят сменить имя
Сегодня, 08:25
Белгородские школьники сдадут выпускные экзамены в облегчённой форме
Сегодня, 05:04
Чиновники пообещали белгородцам тротуар и дендропарк, но передумали и поставили забор
Сегодня, 08:40
Эксперты ЦБ объяснили, почему подорожали овощи в Белгородской области
Сегодня, 07:56