Площадку в районе «Русича» в Белгороде обустроят за 8,7 млн рублей

В рамках программы в городе реализуют и другие работы. На Ватутина, 4 отремонтируют подпорную стену за 10 млн рублей, в семи домах на Белгородском проспекте и улице Дзержинского отремонтируют подъезды и благоустроят дворы за 4,3 млн рублей. На Садовой, 118г обустроят детскую площадку. На работы затратят чуть более 3 млн рублей.