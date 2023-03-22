Площадку в районе «Русича» в Белгороде обустроят за 8,7 млн рублей

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Детскую площадку обустроят, а прилегающую территорию благоустроят в районе кинотеатра «Русич» на проспекте Ватутина, 8а за 8,7 млн рублей. Работы проведут в рамках программы инициативного бюджетирования. Более 8,2 млн рублей выделили из областного бюджета, остальные средства — из городского бюджета.
Речь о той самой площадке, рядом с которой дети бросали тротуарную плитку. Юные горожане носили плитку, перекладывали её на другое место и просто сбрасывали с небольшой высоты.
В рамках программы в городе реализуют и другие работы. На Ватутина, 4 отремонтируют подпорную стену за 10 млн рублей, в семи домах на Белгородском проспекте и улице Дзержинского отремонтируют подъезды и благоустроят дворы за 4,3 млн рублей. На Садовой, 118г обустроят детскую площадку. На работы затратят чуть более 3 млн рублей.
Также на Королёва, 10 обустроят спортивную площадку и благоустроят территорию за 800 тыс. рублей. Ещё одна детская площадка появится на улице Набережной. На это из бюджета потратят почти 4,8 млн рублей. Общий объём финансирования указанных проектов превысил 31,6 млн рублей.
Кроме того, мэрия утвердила перечень инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор. На Народном бульваре, 63 обустроят детскую и спортивную площадки, заменят ограждение за 900 тыс. рублей. На обустройство детских и спортивных площадок на проспекте Славы, 38 и 40, а также на Князя Трубецкого, 39а потратят свыше 4,2 млн рублей. Общий размер финансирования в указанной категории превысил 5,1 млн рублей.