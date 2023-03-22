Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

«Онлайн-кладбище»: в Белгородской области появилась система управления захоронениями

22 марта 2023, 09:11
Фото: 1MI

Систему управления кладбищами представили в Белгородской области

Белгородцы теперь могут добавить информацию о захоронении, оставить тёплые слова на виртуальной стене памяти, сообщили в региональном правительстве. В будущем появится возможность заказать услуги по уходу за могилой и возложению цветов.

В Белгородской области разработали систему поиска захоронений. Теперь у жителей региона есть возможность написать тёплые слова об усопших на сайте.

В январе в области полностью оцифровали данные о захороненных на кладбищах Ячнево и Песчаное в Белгороде, в Новосадовом Белгородского района и на улице Республиканской посёлка Борисовка.

Добавлять информацию о захоронениях пользователи могут и самостоятельно. У белгородцев есть возможность разместить биографию, семейные истории и достижения усопшего.

Также вскоре появится новая услуга по уходу за местами захоронений и возложению цветов. Заказчикам по факту исполнения предоставят подробный фотоотчёт.

Впервые система появилась в 2021 году в селе Стригуны Борисовского района. Проект по цифровизации кладбищ тогда признали лучшим на всероссийском конкурсе. Уже через год появилась закупка от министерства цифрового развития области. Ведомство искало подрядчика, который обеспечит формирование дополнительных функциональных возможностей в подсистеме «Геоаналитический центр управления территорией», а также наполнит данными региональный ритуальный сервис «Мемориал 31».

В Белгородской области данные о надгробиях на кладбищах занесут в спецсистему
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде за 500 тыс. рублей отремонтируют туалет на кладбищеНа двух кладбищах Белгорода установят металлическое ограждениеБелгородцы могут возложить цветы усопшим онлайн через интернет-кладбище
#Наталья Корявых#Белгородская область#Технологии#Кладбище#Захоронения#Общество
Подпишитесь
Рабство и казни: Следком рассказал о геноциде белгородцев во время войны
Сегодня, 07:47
Белгородцы и старооскольцы чаще остальных хотят сменить имя
Сегодня, 08:25
Белгородские школьники сдадут выпускные экзамены в облегчённой форме
Сегодня, 05:04
Чиновники пообещали белгородцам тротуар и дендропарк, но передумали и поставили забор
Сегодня, 08:40
Эксперты ЦБ объяснили, почему подорожали овощи в Белгородской области
Сегодня, 07:56