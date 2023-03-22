«Онлайн-кладбище»: в Белгородской области появилась система управления захоронениями

Впервые система появилась в 2021 году в селе Стригуны Борисовского района. Проект по цифровизации кладбищ тогда признали лучшим на всероссийском конкурсе. Уже через год появилась закупка от министерства цифрового развития области. Ведомство искало подрядчика, который обеспечит формирование дополнительных функциональных возможностей в подсистеме «Геоаналитический центр управления территорией», а также наполнит данными региональный ритуальный сервис «Мемориал 31».