«Онлайн-кладбище»: в Белгородской области появилась система управления захоронениями

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
В Белгородской области разработали систему поиска захоронений. Теперь у жителей региона есть возможность написать тёплые слова об усопших на сайте.
В январе в области полностью оцифровали данные о захороненных на кладбищах Ячнево и Песчаное в Белгороде, в Новосадовом Белгородского района и на улице Республиканской посёлка Борисовка.
Добавлять информацию о захоронениях пользователи могут и самостоятельно. У белгородцев есть возможность разместить биографию, семейные истории и достижения усопшего.
Также вскоре появится новая услуга по уходу за местами захоронений и возложению цветов. Заказчикам по факту исполнения предоставят подробный фотоотчёт.
Впервые система появилась в 2021 году в селе Стригуны Борисовского района. Проект по цифровизации кладбищ тогда признали лучшим на всероссийском конкурсе. Уже через год появилась закупка от министерства цифрового развития области. Ведомство искало подрядчика, который обеспечит формирование дополнительных функциональных возможностей в подсистеме «Геоаналитический центр управления территорией», а также наполнит данными региональный ритуальный сервис «Мемориал 31».