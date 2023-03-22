Настоящая весна: в Белгородской области в четверг заметно потеплеет

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В Белгородской области в четверг, 23 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.
Ночью ветер будет слабый. Днём южный ветер подует со скоростью 6-11 м/с. Столбик термометра ночью покажет от -1 ˚С до +4 ˚С. В светлое время суток воздух прогреется до +10…+15 ˚С.
В Белгороде ночью температура воздуха составит от +3 ˚С до +5 ˚С. Днём столбик термометра остановится на отметке от +6 ˚С до +12 ˚С.