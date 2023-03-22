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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Настоящая весна: в Белгородской области в четверг заметно потеплеет

22 марта 2023, 13:29
Фото: 1MI

В Белгородской области потеплеет до +15 ˚С

В четверг, 23 марта, ночью ожидаются заморозки и слабый дождь. Днём же столбик термометра поднимется до +15 ˚С, сообщили в ГУ МЧС по региону.
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Погода

В Белгородской области в четверг, 23 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Ночью ветер будет слабый. Днём южный ветер подует со скоростью 6-11 м/с. Столбик термометра ночью покажет от -1 ˚С до +4 ˚С. В светлое время суток воздух прогреется до +10…+15 ˚С.

В Белгороде ночью температура воздуха составит от +3 ˚С до +5 ˚С. Днём столбик термометра остановится на отметке от +6 ˚С до +12 ˚С.

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#Ольга Аксёнова#Прогноз погоды#Погода#Потепление#Белгородская область#Белгород
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