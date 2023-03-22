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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 11:21

Курский преподаватель пойдёт под суд за негативное высказывание о ВС РФ на уроке

22 марта 2023, 11:19
Фото: 1MI

Учителя в Курской области подозревают в дикредитации Вооружённых сил РФ

На уроке обществознания преподаватель отрицательно высказался о деятельности ВС РФ в ходе спецоперации. Дети записали это на диктофон. Теперь учителя ожидает суд, пишут «Курские известия».

В одной из школ Курского района 6 апреля 2022 года во время урока обществознания 49-летний учитель негативно высказался о действиях Вооружённых сил России в ходе специальной военной операции. Слова преподавателя записал на диктофон мобильного телефона один из учеников, сообщает издание.

Сейчас учитель не работает в школе. Запись с диктофона в полицию передал отец ученика. В отношении педагога возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Ему грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 30 марта 2023 года.

Ранее сообщалось о принятии законопроекта об ужесточении наказания за дискредитацию участников СВО.

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#Ольга Аксёнова#Учитель#Преподаватель#Дискредитация#ВС РФ#Общество#Черноземье#СВО#Курская область
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