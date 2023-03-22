Курский преподаватель пойдёт под суд за негативное высказывание о ВС РФ на уроке

Сейчас учитель не работает в школе. Запись с диктофона в полицию передал отец ученика. В отношении педагога возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Ему грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 30 марта 2023 года.