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Updated Сегодня, 13:23

Компания «Градъ Сервис» под руководством кандидата в мэры Белгорода вышла в прибыль

22 марта 2023, 13:21
Фото: 1MI
В 2022 году чистая прибыль организации превысила 3,1 млн рублей. Руководителем организации является Евгений Сошенко.

ООО «Градъ Сервис» отчиталась о доходах за прошлый год. Согласно данным аналитической системы СПАРК, в 2022 году чистая прибыль компании составила 3,1 млн рублей, выручка от продажи превысила 52,7 млн рублей, а сумма чистых активов составила 17,8 млн рублей.

Стоит отметить, что ООО «Градъ Сервис» было зарегистрировано в 2008 году. Основной вид деятельности предприятия — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Директором компании является Евгений Сошенко, бывший кандидат в мэры Белгорода. Сошенко руководит организацией с 2019 года. Бенефициар компании — Инна Гончарова.

Напомним, что недавно Сошенко получил благодарственное письмо от председателя горсовета за вклад в развитие ЖКХ.

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#Доходы#Прибыль#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгород#Евгений Сошенко#Алина Харина
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