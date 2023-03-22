Компания «Градъ Сервис» под руководством кандидата в мэры Белгорода вышла в прибыль

Стоит отметить, что ООО «Градъ Сервис» было зарегистрировано в 2008 году. Основной вид деятельности предприятия — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Директором компании является Евгений Сошенко, бывший кандидат в мэры Белгорода. Сошенко руководит организацией с 2019 года. Бенефициар компании — Инна Гончарова.