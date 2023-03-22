Компания «Градъ Сервис» под руководством кандидата в мэры Белгорода вышла в прибыль

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
ООО «Градъ Сервис» отчиталась о доходах за прошлый год. Согласно данным аналитической системы СПАРК, в 2022 году чистая прибыль компании составила 3,1 млн рублей, выручка от продажи превысила 52,7 млн рублей, а сумма чистых активов составила 17,8 млн рублей.
Стоит отметить, что ООО «Градъ Сервис» было зарегистрировано в 2008 году. Основной вид деятельности предприятия — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Директором компании является Евгений Сошенко, бывший кандидат в мэры Белгорода. Сошенко руководит организацией с 2019 года. Бенефициар компании — Инна Гончарова.
Напомним, что недавно Сошенко получил благодарственное письмо от председателя горсовета за вклад в развитие ЖКХ.