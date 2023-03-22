Из оставшейся в результате обстрела воронки от снаряда белгородцы хотят сделать пруд

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:02
В Белгороде в результате обстрела на минувшей неделе недалеко от частных домов появилась воронка. Из-за болотистой местности все осколки ушли в землю, а в саму воронку набралась вода. Если она не уйдёт, местные жители планируют оставить импровизированный пруд, облагородить территорию рядом.
Во время обстрела дом местного жителя сильно тряхнуло, а стёкла выбило ударной волной.
«Сайдинг переделывать надо, окна новые надо. Крыша вся приподнялась и опустилась», — рассказал мужчина.
В ещё одном доме сильно пострадала крыша — кровлю побило кусками мёрзлой земли и обломками деревьев, сломались стропила.
Сейчас идут восстановительные работы. В первую очередь ремонтируют кровли и вставляют окна. Только с 14 по 16 марта повреждены 53 жилых помещения, среди них 13 квартир и 40 домов.
Напомним, что 22 марта ВСУ обстреляли как минимум четыре населённых пункта. В результате происшествия в Борисовке Волоконовского района погиб мужчина.