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Published Сегодня, 14:00

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Updated Сегодня, 14:02

Из оставшейся в результате обстрела воронки от снаряда белгородцы хотят сделать пруд

22 марта 2023, 14:00
Фото: кадр из репортажа ГТРК

Белгородцы хотят сделать пруд на месте воронки от снаряда

В результате обстрела Белгорода на минувшей неделе на одном из участков появилась большая воронка. В углублении скопилась вода. Теперь жители хотят, чтобы на этом месте остался импровизированный пруд. Кадры с места публикует ГТРК «Белгород».

В Белгороде в результате обстрела на минувшей неделе недалеко от частных домов появилась воронка. Из-за болотистой местности все осколки ушли в землю, а в саму воронку набралась вода. Если она не уйдёт, местные жители планируют оставить импровизированный пруд, облагородить территорию рядом.

Во время обстрела дом местного жителя сильно тряхнуло, а стёкла выбило ударной волной.

«Сайдинг переделывать надо, окна новые надо. Крыша вся приподнялась и опустилась», — рассказал мужчина.

В ещё одном доме сильно пострадала крыша — кровлю побило кусками мёрзлой земли и обломками деревьев, сломались стропила.

Сейчас идут восстановительные работы. В первую очередь ремонтируют кровли и вставляют окна. Только с 14 по 16 марта повреждены 53 жилых помещения, среди них 13 квартир и 40 домов.

Напомним, что 22 марта ВСУ обстреляли как минимум четыре населённых пункта. В результате происшествия в Борисовке Волоконовского района погиб мужчина.

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#Ольга Аксёнова#Пруд#Воронка#Снаряд#Обстрел ВСУ#Разрушения#Город#Спецоперация#Новости Белгорода#СВО#Белгородская область#Белгород
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