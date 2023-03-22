Из оставшейся в результате обстрела воронки от снаряда белгородцы хотят сделать пруд

В Белгороде в результате обстрела на минувшей неделе недалеко от частных домов появилась воронка. Из-за болотистой местности все осколки ушли в землю, а в саму воронку набралась вода. Если она не уйдёт, местные жители планируют оставить импровизированный пруд, облагородить территорию рядом.