Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Белгородские школьники сдадут выпускные экзамены в облегчённой форме

22 марта 2023, 05:04
Фото: 1MI
Госдума 21 марта приняла решение ввести особый порядок сдачи экзаменов и поступления в университеты для некоторых регионов. В этот список также входит Белгородская область, отметил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Госдума

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что Госдума 21 марта приняла решение облегчить сдачу экзаменов и поступление в университеты для некоторых регионов, в число которых также входит Белгородская область.

Подробностей пока нет, но глава региона обещает после её появления в краткие сроки предупредить белгородцев.

Государственная дума приняла решение об особенностях проведения государственной итоговой аттестации и приёма в колледжи и вузы в отдельных регионах. В этот перечень входит и наша Белгородская область. Правительство Российской Федерации определено дать перечень этих особенностей. Министерство просвещения вместе с Рособрнадзором должны определить перечень школ. Надеюсь, что в ближайшее время эти нормативно-правовые акты будут приняты федеральными органами и мы, конечно, сразу доведём их до наших выпускников.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В каком формате белгородские выпускники будут сдавать экзамены?
Узнать подробнее
Читайте также:
Для белгородских выпускников планируют облегчить сдачу экзаменовОсобый порядок сдачи ОГЭ и ЕГЭ для белгородских выпускников могут утвердить в мартеДля белгородских выпускников могут ввести особый порядок ГИА и поступления в вузы
#Государственный экзамен#Университет#Госдума#Образование#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
Подпишитесь
Рабство и казни: Следком рассказал о геноциде белгородцев во время войны
Сегодня, 07:47
«Онлайн-кладбище»: в Белгородской области появилась система управления захоронениями
Сегодня, 09:11
Белгородцы и старооскольцы чаще остальных хотят сменить имя
Сегодня, 08:25
Чиновники пообещали белгородцам тротуар и дендропарк, но передумали и поставили забор
Сегодня, 08:40
Эксперты ЦБ объяснили, почему подорожали овощи в Белгородской области
Сегодня, 07:56