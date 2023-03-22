Белгородские школьники сдадут выпускные экзамены в облегчённой форме

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что Госдума 21 марта приняла решение облегчить сдачу экзаменов и поступление в университеты для некоторых регионов, в число которых также входит Белгородская область.
Подробностей пока нет, но глава региона обещает после её появления в краткие сроки предупредить белгородцев.
Государственная дума приняла решение об особенностях проведения государственной итоговой аттестации и приёма в колледжи и вузы в отдельных регионах. В этот перечень входит и наша Белгородская область. Правительство Российской Федерации определено дать перечень этих особенностей. Министерство просвещения вместе с Рособрнадзором должны определить перечень школ. Надеюсь, что в ближайшее время эти нормативно-правовые акты будут приняты федеральными органами и мы, конечно, сразу доведём их до наших выпускников.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области