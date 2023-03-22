Глава Санкт-Петербурга поблагодарил музыкантов, выступивших в госпитале Белгорода

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, написал на своей странице в соцсетях слова благодарности двум рок-музыкантам — Сергею Галанину и Игорю Еремееву. Мужчины дали благотворительный концерт в военно-медицинском учреждении Белгорода, где проходят лечение участники СВО.
Музыканты исполнили для военнослужащих популярные песни, а затем вручили им письма от петербургских детей.
Сегодня в Белгороде работают петербургские медики, которые лечат раненых, окружают их заботой и вниманием. Им и бойцам очень нужна психологическая поддержка — возможность отвлечься, послушать живую музыку.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга
Напомним, что о выступлении группы «СерьГа» в госпитале Белгорода стало известно 21 марта из сюжета «ВЕСТИ. Белгород».