Глава Санкт-Петербурга поблагодарил музыкантов, выступивших в госпитале Белгорода

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, написал на своей странице в соцсетях слова благодарности двум рок-музыкантам — Сергею Галанину и Игорю Еремееву. Мужчины дали благотворительный концерт в военно-медицинском учреждении Белгорода, где проходят лечение участники СВО.