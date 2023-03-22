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Глава Санкт-Петербурга поблагодарил музыкантов, выступивших в госпитале Белгорода

22 марта 2023, 19:33
Фото: Соцсети губернатора Санкт-Петербурга
Для раненых военнослужащих выступили рок-музыканты Сергей Галанин и Игорь Еремеев.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, написал на своей странице в соцсетях слова благодарности двум рок-музыкантам — Сергею Галанину и Игорю Еремееву. Мужчины дали благотворительный концерт в военно-медицинском учреждении Белгорода, где проходят лечение участники СВО.

Музыканты исполнили для военнослужащих популярные песни, а затем вручили им письма от петербургских детей.

Сегодня в Белгороде работают петербургские медики, которые лечат раненых, окружают их заботой и вниманием. Им и бойцам очень нужна психологическая поддержка — возможность отвлечься, послушать живую музыку.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Напомним, что о выступлении группы «СерьГа» в госпитале Белгорода стало известно 21 марта из сюжета «ВЕСТИ. Белгород».

В белгородском госпитале перед ранеными бойцами выступил рок-музыкант Галанин
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