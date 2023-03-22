Эксперты ЦБ объяснили, почему подорожали овощи в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Годовая инфляция в Белгородской области в феврале ускорилась и составила 12,7%. В январе было 12,6%. Инфляция в ЦФО и России в целом, напротив, уменьшилась до 11,43% и 10,99% соответственно.
Как уточнили в регуляторе, ускорение инфляции в регионе связано с ростом издержек производителей тепличных овощей и снижением предложения некоторых продовольственных товаров. Что касается последних, то в феврале уровень инфляции вырос до 11,91% (11,22% в январе).
Рост цен на плодоовощную продукцию превысил 4%. До этого наблюдалось снижение.
Как объяснили в ЦБ, у производителей овощей повысились расходы на подсветку и отопление теплиц из-за подорожания электроэнергии и газа. Этот фактор в итоге отразился на цене конечной продукции. В итоге покупатели могли заметить подорожание огурцов и помидоров.
Поднялась и стоимость лука. Произошло это из-за того, что поставщики из Центральной Азии ограничили его экспорт. На динамику цен на импортный лук оказало влияние и ослабление рубля.
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары снизился до 14,49%. В январе этот показатель равнялся 14,79%. В ЦБ отмечают, что сказался сдержанный потребительский спрос.
Аналогичная ситуация складывается в сфере услуг. Темп прироста снизился до 10,31% после 10,51%.
Напомним, что уже в конце января белгородцы стали массово жаловаться на подорожание огурцов. Жители региона были недовольны тем, что овощи стали дороже мяса. В ситуации обещала разобраться прокуратура.