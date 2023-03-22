Эксперты ЦБ объяснили, почему подорожали овощи в Белгородской области

Как объяснили в ЦБ, у производителей овощей повысились расходы на подсветку и отопление теплиц из-за подорожания электроэнергии и газа. Этот фактор в итоге отразился на цене конечной продукции. В итоге покупатели могли заметить подорожание огурцов и помидоров.