Чиновники ответили на претензии белгородцев об отсутствии тротуара

Белгородцы из Разумного-81 останутся без долгожданного троутара в этом году

Ранее белгородцам пообещали тротуар и дендропарк, но передумали. В администрации Белгородского района ответили, что делать дорожку для пешеходов пока не будут. Вопрос рассмотрят при формировании программы дорожных работ на 2024 год.