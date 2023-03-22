Чиновники ответили на претензии белгородцев об отсутствии тротуара

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В 2023 году жители Разумного-81 не дождутся тротуара в районе ФОКа «Парус». Ранее чиновники пообещали белгородцам и дорожку для пешеходов, и дендропарк, но передумали и установили забор.
Местные жители неоднократно просили установить тротуар. Люди вынуждены выходить на проезжую часть, рискуя жизнью, или на грунтовку, утопая в грязи.
Тем не менее дорожку для них всё равно не построят. Причину объяснили в администрации Белгородского района.
«На текущий год мероприятия по строительству тротуара в указанном микрорайоне не запланированы. Данный вопрос будет рассмотрен при формировании программы дорожных работ на 2024 год», — сообщили представители администрации Белгородского района в ответ на публикацию Бел.Ру.
Единственную тропинку для людей просто перекрыли забором. Депутат Екатерина Долгова ранее обратилась к главе района Владимиру Перцеву и сообщила о ситуации в микрорайоне.