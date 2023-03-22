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Published Сегодня, 14:27

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Updated Сегодня, 14:29

Чиновники ответили на претензии белгородцев об отсутствии тротуара

22 марта 2023, 14:27
Фото: https://vk.com/dolgova_kprf

Белгородцы из Разумного-81 останутся без долгожданного троутара в этом году

Ранее белгородцам пообещали тротуар и дендропарк, но передумали. В администрации Белгородского района ответили, что делать дорожку для пешеходов пока не будут. Вопрос рассмотрят при формировании программы дорожных работ на 2024 год.

В 2023 году жители Разумного-81 не дождутся тротуара в районе ФОКа «Парус». Ранее чиновники пообещали белгородцам и дорожку для пешеходов, и дендропарк, но передумали и установили забор.

Местные жители неоднократно просили установить тротуар. Люди вынуждены выходить на проезжую часть, рискуя жизнью, или на грунтовку, утопая в грязи.

Тем не менее дорожку для них всё равно не построят. Причину объяснили в администрации Белгородского района.

«На текущий год мероприятия по строительству тротуара в указанном микрорайоне не запланированы. Данный вопрос будет рассмотрен при формировании программы дорожных работ на 2024 год», — сообщили представители администрации Белгородского района в ответ на публикацию Бел.Ру.

Единственную тропинку для людей просто перекрыли забором. Депутат Екатерина Долгова ранее обратилась к главе района Владимиру Перцеву и сообщила о ситуации в микрорайоне.

Чиновники пообещали белгородцам тротуар и дендропарк, но передумали и поставили забор
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