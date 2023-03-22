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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Белгородцы и старооскольцы чаще остальных хотят сменить имя

22 марта 2023, 08:25
Фото: 1MI
Самый распространённый возраст, когда белгородцы меняют имя или фамилию, — 18-24 года. Статистикой поделилась глава регионального ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

Женщины обращаются в региональный ЗАГС за сменой фамилии в три раза чаще, чем мужчины. Обычно белгородки просят сменить фамилию, если не сделали этого сразу при заключении брака или при разводе.

Жительницы области чаще меняют имя в возрасте 18-24 года и 40-49 лет. Мужчины в основном решаются на это в 18-24 года.

За текущий год имя или фамилию сменили трое мужчин и шесть женщин старше 60 лет, а также пятеро юношей и девушек в возрасте 14-17 лет.

Жители Белгорода и Старооскольского горокруга чаще остальных обращаются за сменой имени.

За прошлый год в регионе сменили имена 666 женщин и 186 мужчин. Большинство белгородок, сменивших имя, сделали это в зрелом возрасте.

В Белгородской области за год стало больше сменивших имена людей
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