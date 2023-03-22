Белгородцы и старооскольцы чаще остальных хотят сменить имя

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Женщины обращаются в региональный ЗАГС за сменой фамилии в три раза чаще, чем мужчины. Обычно белгородки просят сменить фамилию, если не сделали этого сразу при заключении брака или при разводе.
Жительницы области чаще меняют имя в возрасте 18-24 года и 40-49 лет. Мужчины в основном решаются на это в 18-24 года.
За текущий год имя или фамилию сменили трое мужчин и шесть женщин старше 60 лет, а также пятеро юношей и девушек в возрасте 14-17 лет.
Жители Белгорода и Старооскольского горокруга чаще остальных обращаются за сменой имени.
За прошлый год в регионе сменили имена 666 женщин и 186 мужчин. Большинство белгородок, сменивших имя, сделали это в зрелом возрасте.