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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Белгородцам разрешили мочить пробу Манту

22 марта 2023, 11:36
Фото: 1MI

Медик опровергла популярный миф о пробе Манту

Пробу Манту можно мочить и даже плавать с ней в бассейне или реке. Однако место укола нельзя чесать или тереть, сообщила главный внештатный специалист-фтизиатр депздрава Москвы Елена Богородская в интервью РИА «Новости».

Пробу Манту можно мочить. С ней можно плавать в море, реке или ходить в бассейн. По словам Елены Богородской, вода не является катализатором иммунологических реакций.

Однако медик отмечает, что пробу нельзя тереть и чесать, чтобы не было повреждений кожи. Именно поэтому врачи не рекомендуют мочить место пробы, чтобы не прикасаться к нему.

Само исследование абсолютно безопасно и не требует подготовки.

«На пробу Манту побочных реакций не бывает никаких и никогда. Диаскинтест имеет определённое ограничение. Но прежде чем провести пробу, пациента осматривает либо врач-терапевт или педиатр в поликлинике, либо врач-фтизиатр в противотуберкулёзном диспансере», — рассказала Елена Богородская.

Следует отметить, что российская разработка — Диаскинтест для диагностики туберкулёза — признана Всемирной организацией здравоохранения. Он является альтернативой пробы Манту.

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#Ольга Аксёнова#Проба Манту#Медицина
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