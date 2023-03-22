Белгородцам разрешили мочить пробу Манту

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Пробу Манту можно мочить. С ней можно плавать в море, реке или ходить в бассейн. По словам Елены Богородской, вода не является катализатором иммунологических реакций.
Однако медик отмечает, что пробу нельзя тереть и чесать, чтобы не было повреждений кожи. Именно поэтому врачи не рекомендуют мочить место пробы, чтобы не прикасаться к нему.
Само исследование абсолютно безопасно и не требует подготовки.
«На пробу Манту побочных реакций не бывает никаких и никогда. Диаскинтест имеет определённое ограничение. Но прежде чем провести пробу, пациента осматривает либо врач-терапевт или педиатр в поликлинике, либо врач-фтизиатр в противотуберкулёзном диспансере», — рассказала Елена Богородская.
Следует отметить, что российская разработка — Диаскинтест для диагностики туберкулёза — признана Всемирной организацией здравоохранения. Он является альтернативой пробы Манту.