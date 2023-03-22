Белгородские следователи проверят обстоятельства ж/д аварии с вагонами ЭФКО

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:04
Утром 21 марта подвижной неуправляемый состав без локомотива, состоявший из 15 вагонов, самопроизвольно съехал и столкнулся с тремя вагонами с семенами подсолнечника. Последние вагоны в это время стояли на выгрузке.
Из-за столкновения с рельс сошли три вагона с семенами подсолнечника, три пустые цистерны, одна пустая железнодорожная платформа, один товарный вагон и один рефрижератор.
По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта организована доследственная проверка. Сотрудникам СК предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать им правовую оценку. По результатам проверки примут процессуальное решение.
В ЭФКО также проводится внутреннее служебное расследование. Сообщалось, что пострадавших в результате аварии нет.