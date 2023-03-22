Белгородские школьники изготовили талисманы в виде Чебурашки для участников СВО

Posted Сегодня, 20:20
Published Сегодня, 20:20
Modified Сегодня, 20:23
Updated Сегодня, 20:23
Пресс-служба министерства образования Белгородской области сообщила, что ученики Песчанской школы Ивнянского района и по совместительству участники движения «Движение первых» изготовили талисманы в виде Чебурашки. Фигурки были изготовлены для участия во всероссийской акции «Талисман добра».
Всего ребята изготовили 40 талисманов из блестящего материала. Каждая из фигурок 10-12 сантиметров в длину. Процесс юные белгородцы даже засняли на видео, чтобы показать мастер-класс по изготовлению Чебурашек.
Ничего сложного нет. Детали Чебурашки вырезали из выкройки, а потом склеивали. С помощью наклеек и вырезок из фетра оформили мордочку нашего сказочного героя — глазки, носик, ротик. Сделанные талисманы мы подготовили для наших защитников Отечества. Путь наши Чебурашки-талисманы теплом согревают наших бойцов.
объяснил ученик Егор Азаров.