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Published Сегодня, 20:20

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Updated Сегодня, 20:23

Белгородские школьники изготовили талисманы в виде Чебурашки для участников СВО

22 марта 2023, 20:20
Фото: Пресс-служба министерства образования Белгородской области
Чебурашек ребята сделали из склеенных между собой выкроек и наклеек, отметили в министерстве образования области.

Пресс-служба министерства образования Белгородской области сообщила, что ученики Песчанской школы Ивнянского района и по совместительству участники движения «Движение первых» изготовили талисманы в виде Чебурашки. Фигурки были изготовлены для участия во всероссийской акции «Талисман добра».

Всего ребята изготовили 40 талисманов из блестящего материала. Каждая из фигурок 10-12 сантиметров в длину. Процесс юные белгородцы даже засняли на видео, чтобы показать мастер-класс по изготовлению Чебурашек.

Ничего сложного нет. Детали Чебурашки вырезали из выкройки, а потом склеивали. С помощью наклеек и вырезок из фетра оформили мордочку нашего сказочного героя — глазки, носик, ротик. Сделанные талисманы мы подготовили для наших защитников Отечества. Путь наши Чебурашки-талисманы теплом согревают наших бойцов.
объяснил ученик Егор Азаров.
Фото: Пресс-служба министерства образования Белгородской области
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#Александра Склярова#Чебурашка#Талисман#Белгородские школьники#Общество#Белгородская область#Ивнянский район
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