Белгородские автоинспекторы помогли мужчине, которому стало плохо на дороге

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
На улице Преображенской мужчина шёл по регулируемому пешеходному переходу. Внезапно ему стало плохо, он упал. Пострадавший рассёк бровь, началось кровотечение.
Произошедшее заметили автоинспекторы, находившиеся на дежурстве. Они посадили белгородца в патрульный автомобиль и оказали ему первую помощь до приезда медиков.
Сообщается, что сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Его направили в больницу для обследования.
Напомним, что в начале марта сотрудники ДПС пришли на помощь пострадавшему при обстреле мужчине. Они обработали рану и наложили жгут.