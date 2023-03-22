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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Белгородские автоинспекторы помогли мужчине, которому стало плохо на дороге

22 марта 2023, 06:38
Фото: УМВД России по Белгородской области
Мужчина шёл по пешеходному переходу в Белгороде. В какой-то момент ему стало плохо, он упал. На помощь пришли автоинспекторы. Угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет, сообщили в региональном УМВД.

На улице Преображенской мужчина шёл по регулируемому пешеходному переходу. Внезапно ему стало плохо, он упал. Пострадавший рассёк бровь, началось кровотечение.

Произошедшее заметили автоинспекторы, находившиеся на дежурстве. Они посадили белгородца в патрульный автомобиль и оказали ему первую помощь до приезда медиков.

Сообщается, что сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Его направили в больницу для обследования. 

Напомним, что в начале марта сотрудники ДПС пришли на помощь пострадавшему при обстреле мужчине. Они обработали рану и наложили жгут.

Фото: УМВД России по Белгородской области
Белгородские автоинспекторы помогли спасти раненного при обстреле мужчину
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#Ольга Аксёнова#Пешеход#Падение#Автоинспекторы#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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