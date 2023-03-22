Белгородские автоинспекторы помогли мужчине, которому стало плохо на дороге

Мужчина шёл по пешеходному переходу в Белгороде. В какой-то момент ему стало плохо, он упал. На помощь пришли автоинспекторы. Угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет, сообщили в региональном УМВД.

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