Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Белгородская область стала лидером по заявкам на конкурс президентских грантов

22 марта 2023, 06:49
Фото: 1MI
Регион подал 630 заявок и стал первым по количеству отправленных инициатив. Лидирует Белгородская область и по заявкам на конкурс Президентского фонда культурных инициатив.
Сюжет
Конкурс

Белгородская область стала лидером по количеству заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов. От региона поступило 630 инициатив.

Всего на конкурс подали 9896 заявок из 88 регионов. Каждая 15-я — от Белгородской области. В лидерах по числу проектов также оказались Башкирия, Санкт-Петербург и Волгоградская область.

Белгородские некоммерческие организации представили ряд проектов социальной направленности. По обслуживанию, поддержке и защите граждан — 78 проектов, по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства — 73 проекта, по охране здоровья — 149 проектов.

Больше всего заявок по указанному направлению подали Алексеевский и Новооскольский округа — 69 и 61 соответственно. Рост активности НКО наблюдается в Красненском, Красногвардейском районах, Валуйском и Губкинском горокругах.

Кроме того, от региона поступило наибольшее число заявок на второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Творческие команды предложили 532 проекта.

Результаты обоих конкурсов объявят в течение двух месяцев.

Стартовал прием заявок на гранты программы «Стальное дерево» 2023 года
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская семья получила грант и построила цех переработки мясаЗа год белгородские сельхозпредприятия получили гранты на сумму более 58 млн рублейНа средства гранта в Белгородской области построят деревянную крепость
#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Гранты#Президентские гранты#Конкурс#Фонд президентских грантов#Президентский фонд культурных инициатив
Подпишитесь
Рабство и казни: Следком рассказал о геноциде белгородцев во время войны
Сегодня, 07:47
«Онлайн-кладбище»: в Белгородской области появилась система управления захоронениями
Сегодня, 09:11
Белгородцы и старооскольцы чаще остальных хотят сменить имя
Сегодня, 08:25
Белгородские школьники сдадут выпускные экзамены в облегчённой форме
Сегодня, 05:04
Чиновники пообещали белгородцам тротуар и дендропарк, но передумали и поставили забор
Сегодня, 08:40
Эксперты ЦБ объяснили, почему подорожали овощи в Белгородской области
Сегодня, 07:56