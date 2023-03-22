Белгородская область стала лидером по заявкам на конкурс президентских грантов

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Белгородская область стала лидером по количеству заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов. От региона поступило 630 инициатив.
Всего на конкурс подали 9896 заявок из 88 регионов. Каждая 15-я — от Белгородской области. В лидерах по числу проектов также оказались Башкирия, Санкт-Петербург и Волгоградская область.
Белгородские некоммерческие организации представили ряд проектов социальной направленности. По обслуживанию, поддержке и защите граждан — 78 проектов, по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства — 73 проекта, по охране здоровья — 149 проектов.
Больше всего заявок по указанному направлению подали Алексеевский и Новооскольский округа — 69 и 61 соответственно. Рост активности НКО наблюдается в Красненском, Красногвардейском районах, Валуйском и Губкинском горокругах.
Кроме того, от региона поступило наибольшее число заявок на второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Творческие команды предложили 532 проекта.
Результаты обоих конкурсов объявят в течение двух месяцев.