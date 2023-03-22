Белгородка получила справку об инвалидности в Ростове, но суд её аннулировал

Выяснилось, что в 2016 году женщина была в Ростовской области. Там она обратилась в одно из отделений УПФР с заявлением о назначении выплаты и страховой пенсии по инвалидности. Сотрудникам Пенсионного фонда она предоставила справку об установлении инвалидности третьей группы и выписку из акта освидетельствования. На основании этих документов ей назначили пенсию.