Белгородка получила справку об инвалидности в Ростове, но суд её аннулировал

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В суд обратились представители Фонда пенсионного и социального страхования и попросили признать недействительными справки об установлении инвалидности и акт освидетельствования жительницы посёлка Ровеньки.
Выяснилось, что в 2016 году женщина была в Ростовской области. Там она обратилась в одно из отделений УПФР с заявлением о назначении выплаты и страховой пенсии по инвалидности. Сотрудникам Пенсионного фонда она предоставила справку об установлении инвалидности третьей группы и выписку из акта освидетельствования. На основании этих документов ей назначили пенсию.
Позже стало известно, что городской суд Ростовской области рассматривает дело в отношении бывшего начальника бюро медико-социальной экспертизы по региону. Его обвиняли в получении взяток за выдачу подложных справок об установлении инвалидности. Согласно показаниям обвиняемого, он за взятки оформлял подложные справки об установлении инвалидности лицам, не имеющим заболеваний.
Однако данные не вносили в Единую автоматизированную вертикально-интегрированную информационно-аналитическую систему (ЕАВИИАС). Там не оказалось и информации о проведении медико-социальной экспертизы в отношении жительницы Белгородской области. А так как она указанную процедуру не проходила, то документы об инвалидности ей выдали незаконно.
Помимо этого, как оказалось, женщину уже судили в 2018 году за мошенничество (ч. 2 ст. 159.2 УК РФ) — за незаконное получение и использование выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, и выданной на его основании справки об инвалидности третьей группы.
Суд в итоге иск удовлетворил. Справку об инвалидности и выписку из акта освидетельствования признали недействительными. Решение суда в законную силу не вступило.
По пятам ростовского коллеги проследовала экс-руководитель белгородского филиала бюро медико-социальной экспертизы. Она получала взятки от граждан, желающих незаконно оформить инвалидность.