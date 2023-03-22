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Published Сегодня, 14:45

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Updated Сегодня, 14:47

Белгородка получила справку об инвалидности в Ростове, но суд её аннулировал

22 марта 2023, 14:45
Фото: 1MI
Жительница посёлка Ровеньки в 2016 году в Ростовской области бессрочно оформила инвалидность третьей группы и получала выплаты. Позже экс-руководителя ростовского бюро медико-социальной экспертизы обвинили в получении взяток, сообщили в суде Ровеньского района.
Сюжет
Суд

В суд обратились представители Фонда пенсионного и социального страхования и попросили признать недействительными справки об установлении инвалидности и акт освидетельствования жительницы посёлка Ровеньки.

Выяснилось, что в 2016 году женщина была в Ростовской области. Там она обратилась в одно из отделений УПФР с заявлением о назначении выплаты и страховой пенсии по инвалидности. Сотрудникам Пенсионного фонда она предоставила справку об установлении инвалидности третьей группы и выписку из акта освидетельствования. На основании этих документов ей назначили пенсию.

Позже стало известно, что городской суд Ростовской области рассматривает дело в отношении бывшего начальника бюро медико-социальной экспертизы по региону. Его обвиняли в получении взяток за выдачу подложных справок об установлении инвалидности. Согласно показаниям обвиняемого, он за взятки оформлял подложные справки об установлении инвалидности лицам, не имеющим заболеваний.

Однако данные не вносили в Единую автоматизированную вертикально-интегрированную информационно-аналитическую систему (ЕАВИИАС). Там не оказалось и информации о проведении медико-социальной экспертизы в отношении жительницы Белгородской области. А так как она указанную процедуру не проходила, то документы об инвалидности ей выдали незаконно.

Помимо этого, как оказалось, женщину уже судили в 2018 году за мошенничество (ч. 2 ст. 159.2 УК РФ) — за незаконное получение и использование выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, и выданной на его основании справки об инвалидности третьей группы.

Суд в итоге иск удовлетворил. Справку об инвалидности и выписку из акта освидетельствования признали недействительными. Решение суда в законную силу не вступило.

По пятам ростовского коллеги проследовала экс-руководитель белгородского филиала бюро медико-социальной экспертизы. Она получала взятки от граждан, желающих незаконно оформить инвалидность.

Экс-главе белгородского филиала бюро МСЭ дали 7,5 года условно за получение взяток
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#Ольга Аксёнова#Инвалидность#Справка#Суд#Общество#Белгородская область#Ростовская область#Ровеньки
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