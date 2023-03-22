Белгородец украл из подвала счётчик горячей воды и заработал 15-е уголовное дело

В Старом Осколе участковые по пути на работу заметили мужчину, который уже 14 раз привлекался к уголовной ответственности. Он шёл со своим приятелем и нёс металлические предметы. Как оказалось, это было имущество УК из подвала одного из домов, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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