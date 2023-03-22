Белгородец украл из подвала счётчик горячей воды и заработал 15-е уголовное дело

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Утром 17 марта в Старом Осколе двое участковых спешили на работу. По пути они заметили мужчину, который ранее 14 раз привлекался к уголовной ответственности. 45-летний местный житель и его приятель несли тяжёлые металлические предметы. Оказалось, что имущество похищено из подвала жилого дома.
По данным полиции, подозреваемый монтировкой сорвал замок с двери и похитил счётчик горячей воды и элемент системы водоснабжения — элеватор. Всё это принадлежало управляющей компании.
Когда мужчина нёс сдавать «добычу», ему встретился приятель. Мужчина попросил знакомого помочь донести похищенное в скупку.
Общий ущерб, по предварительным оценкам, составил более 7 тысяч рублей. Похищенное изъято.
Возбуждено уголовное дело за кражу по ч.2 ст. 158 УК РФ. Санкции статьи — до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее суд отправили в колонию на два года белгородца, который похитил из магазинов сорочки, футболки и шорты.