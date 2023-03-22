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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Белгородец украл из подвала счётчик горячей воды и заработал 15-е уголовное дело

22 марта 2023, 11:59
Фото: УМВД России по Белгородской области
В Старом Осколе участковые по пути на работу заметили мужчину, который уже 14 раз привлекался к уголовной ответственности. Он шёл со своим приятелем и нёс металлические предметы. Как оказалось, это было имущество УК из подвала одного из домов, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сюжет
Кража

Утром 17 марта в Старом Осколе двое участковых спешили на работу. По пути они заметили мужчину, который ранее 14 раз привлекался к уголовной ответственности. 45-летний местный житель и его приятель несли тяжёлые металлические предметы. Оказалось, что имущество похищено из подвала жилого дома.

По данным полиции, подозреваемый монтировкой сорвал замок с двери и похитил счётчик горячей воды и элемент системы водоснабжения — элеватор. Всё это принадлежало управляющей компании.

Когда мужчина нёс сдавать «добычу», ему встретился приятель. Мужчина попросил знакомого помочь донести похищенное в скупку.

Общий ущерб, по предварительным оценкам, составил более 7 тысяч рублей. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело за кражу по ч.2 ст. 158 УК РФ. Санкции статьи — до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее суд отправили в колонию на два года белгородца, который похитил из магазинов сорочки, футболки и шорты.

Белгородца отправили в колонию на два года за кражу сорочек, футболок и шорт
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