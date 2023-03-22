Белгородец поссорился с соседом из-за границ участков и ударил его трубой по лицу

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Как сообщили в региональном УМВД, в Ракитянском районе между соседями двух земельных участков часто случались ссоры. Очередной конфликт произошёл, когда соседская собака забежала на участок 59-летнего мужчины.
Житель села зашёл на участок своих соседей и начал ругаться с матерью 23-летнего белгородца, который в этот момент чинил свой автомобиль. Услышав пререкания, парень сначала заступился за свою мать, а потом ударил соседа металлической трубой по лицу.
Пострадавшего с серьёзными травмами лица госпитализировали, а на молодого белгородца возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.