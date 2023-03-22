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Posted Сегодня, 18:43

Published Сегодня, 18:43

Modified Сегодня, 19:09

Updated Сегодня, 19:09

Белгородец поссорился с соседом из-за границ участков и ударил его трубой по лицу

22 марта 2023, 18:43
Фото: 1MI

Белгородец в ходе ссоры ударил соседа металлической трубой по лицу

В отношении 23-летнего обвиняемого уже завели уголовное дело, отметили в УМВД России по Белгородской области.

Как сообщили в региональном УМВД, в Ракитянском районе между соседями двух земельных участков часто случались ссоры. Очередной конфликт произошёл, когда соседская собака забежала на участок 59-летнего мужчины.

Житель села зашёл на участок своих соседей и начал ругаться с матерью 23-летнего белгородца, который в этот момент чинил свой автомобиль. Услышав пререкания, парень сначала заступился за свою мать, а потом ударил соседа металлической трубой по лицу.

Пострадавшего с серьёзными травмами лица госпитализировали, а на молодого белгородца возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

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#Александра Склярова#Убийство#Ударил трубой#Происшествия#Белгородская область#Ракитянский район
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