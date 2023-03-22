Белгородец попал под уголовное дело за хранение ППШ у себя в гараже

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Белгородец откопал оружие в месте, где проходили сражения в годы Великой Отечественной войны. Находку он решил оставить на память.
Позже полицейским поступила информация о том, что 55-летний белгородец хранит у себя в гараже оружие. Когда правоохранители приехали на место, то нашли в шкафу пистолет-пулемёт образца 1941 года системы Шпагина. На оружии были следы коррозии.
Некоторые детали отсутствовали. Для выстрела оружие было непригодно. Однако ППШ всё же имел основные части огнестрельного боевого оружия, которые можно было использовать по назначению.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело за незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее у жителя Губкина нашли тайник с оружием. У мужчины изъяли два пистолета, обрез винтовки Мосина и патроны.