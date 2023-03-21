ВСУ открыли огонь по приграничью: белгородцев просят уйти в укрытия

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области. 21 марта под обстрел попал хутор Балки в Шебекинском горокруге. В районе 16:00 местным жителям пришли СМС-предупреждения.
Информации о последствиях обстрела пока нет.
Хутор Балки не в первый раз попадает под огонь ВСУ. В феврале, напомним, снаряд в результате происшествия повредил летнюю кухню в частном домовладении.
Накануне под обстрел попало село Терезовка в Шебекинском горокруге. В минувшие выходные ВСУ обстреляли Новостроевку-Вторую и Безымено в Грайворонском горокруге.