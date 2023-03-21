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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

ВСУ открыли огонь по приграничью: белгородцев просят уйти в укрытия

21 марта 2023, 13:11
Фото: Bel.ru

Хутор Балки в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Уведомления об обстреле жители региона получили в районе 16:00. Информации о происшествии пока нет.
Сюжет
Обстрел

ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области. 21 марта под обстрел попал хутор Балки в Шебекинском горокруге. В районе 16:00 местным жителям пришли СМС-предупреждения.

Информации о последствиях обстрела пока нет. 

Хутор Балки не в первый раз попадает под огонь ВСУ. В феврале, напомним, снаряд в результате происшествия повредил летнюю кухню в частном домовладении. 

Накануне под обстрел попало село Терезовка в Шебекинском горокруге. В минувшие выходные ВСУ обстреляли Новостроевку-Вторую и Безымено в Грайворонском горокруге. 

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Хутор Балки
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