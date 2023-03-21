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Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

ВСУ обстреляли с беспилотника соседний с Белгородской областью регион

21 марта 2023, 17:18
Фото: 1MI
В посёлке Климово с помощью дрона повреждены пять домов, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Никто не пострадал во время происшествия.
Сюжет
СВО

Вечером 21 марта со стороны Украины попал под обстрел рабочий посёлок Климово. Его в Брянской области атаковали ВСУ с помощью беспилотника. Со слов губернатора региона известно о повреждениях в пяти жилых домах.
Никто в населённом пункте во время атаки БПЛА не пострадал. Сообщение об инциденте появилось около часа назад. Оперативные службы сразу выехали на место.

Напомним, в Белгороде в ночь на 28 марта упали три беспилотника со взрывчаткой. Один из них дронов залетел в квартиру. Повезло — ничего не взорвалось, люди не пострадали.

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#Кристина Семенчук#Обстрел ВСУ#Разрушения#Приграничье#Дрон#БПЛА#Происшествия#СВО#Брянская область#Александр Богомаз
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