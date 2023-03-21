ВСУ обстреляли с беспилотника соседний с Белгородской областью регион

Вечером 21 марта со стороны Украины попал под обстрел рабочий посёлок Климово. Его в Брянской области атаковали ВСУ с помощью беспилотника. Со слов губернатора региона известно о повреждениях в пяти жилых домах.

Никто в населённом пункте во время атаки БПЛА не пострадал. Сообщение об инциденте появилось около часа назад. Оперативные службы сразу выехали на место.