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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В водоканале прокомментировали ситуацию с очистными сооружениями под Белгородом

21 марта 2023, 12:27
Фото: 1MI
На нарушения при сбросе сточных вод пожаловались жители села Стрелецкое Белгородского района. Ситуацию Бел.Ру прокомментировали в водоканале.

Как ранее стало известно, жители села Стрелецкое пожаловались на нарушения при сбросе сточных вод. По данным областной прокуратуры, локальные очистные сооружения находятся на балансе водоканала и обеспечивают водоотведение хозяйственно-бытовых отходов, которые поступают с пяти микрорайонов.

Проблемы начались из-за плотности населения, поскольку очистные сооружения не справляются с большим объёмом стоков. Поэтому прокуратура направила в суд обращение.

Ситуацию Бел.Ру прокомментировали в водоканале. По данным организации, подготовить проект на строительство очистных сооружений в Стрелецком планируют в текущем году. А непосредственно строительно-монтажные работы начнутся ориентировочно в 2024 году после подготовки проекта и получения положительного заключения госэкспертизы.

В Белгородском районе очистные сооружения не справляются со сбросом стоков
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#Кристина Семенчук#Канализация#Стоки#Водоканал#Очистные сооружения#Прокуратура#Город#Эксклюзив#Белгородский район
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