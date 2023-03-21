В водоканале прокомментировали ситуацию с очистными сооружениями под Белгородом

Ситуацию Бел.Ру прокомментировали в водоканале. По данным организации, подготовить проект на строительство очистных сооружений в Стрелецком планируют в текущем году. А непосредственно строительно-монтажные работы начнутся ориентировочно в 2024 году после подготовки проекта и получения положительного заключения госэкспертизы.