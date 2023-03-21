В водоканале прокомментировали ситуацию с очистными сооружениями под Белгородом

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Как ранее стало известно, жители села Стрелецкое пожаловались на нарушения при сбросе сточных вод. По данным областной прокуратуры, локальные очистные сооружения находятся на балансе водоканала и обеспечивают водоотведение хозяйственно-бытовых отходов, которые поступают с пяти микрорайонов.
Проблемы начались из-за плотности населения, поскольку очистные сооружения не справляются с большим объёмом стоков. Поэтому прокуратура направила в суд обращение.
Ситуацию Бел.Ру прокомментировали в водоканале. По данным организации, подготовить проект на строительство очистных сооружений в Стрелецком планируют в текущем году. А непосредственно строительно-монтажные работы начнутся ориентировочно в 2024 году после подготовки проекта и получения положительного заключения госэкспертизы.