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В сёлах Белгородской области всё больше распространяется кешаут

21 марта 2023, 06:11
Фото: 1MI
Кешаут — услуга снятия наличных денег в местах продаж: магазинах, аптеках или АЗС. Эта услуга получает всё большее распространение в Белгородской области, сообщили в региональном отделении Банка России.

Услуга по снятию наличных — кешаут — становится доступнее в регионе. Её предоставляют некоторые АЗС, магазины и аптеки. На кассах об этом свидетельствуют специальные наклейки. Всего за год количество таких точек увеличилось на 37%.

Чтобы снять наличные, перед оплатой покупки необходимо сообщить об этом кассиру. При этом нужно учесть, что он не сможет проверить баланс карты перед снятием или остаток средств. К тому же, в кассе должна быть достаточная сумма. В чеке сразу отображается сумма оплаты и сумма снятых наличных средств.

Таким способом за один день можно снять не более 5 тыс. рублей с одной карты. За месяц — не больше 30 тыс. рублей.

В регуляторе отмечают, что эта услуга повышает доступность финансовых услуг в населённых пунктах, где мало или отсутствуют банкоматы и специальные терминалы.

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#Ольга Аксёнова#Кешаут#Снятие денег#Магазины#АЗС#Аптеки#Наличные#Цб#Экономика#Белгородская область
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