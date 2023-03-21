В сёлах Белгородской области всё больше распространяется кешаут

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Услуга по снятию наличных — кешаут — становится доступнее в регионе. Её предоставляют некоторые АЗС, магазины и аптеки. На кассах об этом свидетельствуют специальные наклейки. Всего за год количество таких точек увеличилось на 37%.
Чтобы снять наличные, перед оплатой покупки необходимо сообщить об этом кассиру. При этом нужно учесть, что он не сможет проверить баланс карты перед снятием или остаток средств. К тому же, в кассе должна быть достаточная сумма. В чеке сразу отображается сумма оплаты и сумма снятых наличных средств.
Таким способом за один день можно снять не более 5 тыс. рублей с одной карты. За месяц — не больше 30 тыс. рублей.
В регуляторе отмечают, что эта услуга повышает доступность финансовых услуг в населённых пунктах, где мало или отсутствуют банкоматы и специальные терминалы.