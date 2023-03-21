В сёлах Белгородской области всё больше распространяется кешаут

Чтобы снять наличные, перед оплатой покупки необходимо сообщить об этом кассиру. При этом нужно учесть, что он не сможет проверить баланс карты перед снятием или остаток средств. К тому же, в кассе должна быть достаточная сумма. В чеке сразу отображается сумма оплаты и сумма снятых наличных средств.