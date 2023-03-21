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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

В Сети сообщили о гибели ещё одного белгородца в ходе СВО

21 марта 2023, 08:34
Фото: «Авто Белгород» ВК
Сообщается о смерти Руслана Акбулатова. 8 марта ему бы исполнилось 35 лет. Информацию о погибшем опубликовали в группе «Авто Белгород».
Сюжет
СВО

Стало известно о смерти ещё одного белгородца — участника спецоперации. Руслан Акбулатов погиб при выполнении боевых задач.

Место смерти, как и точная её дата, не называются. Известно лишь, что 8 марта мужчине исполнилось бы 35 лет.

Фото: «Авто Белгород» ВК

Ранее стало известно о том, что в ходе СВО погиб Алексей Некрасов из Старого Оскола. Мужчина служил в ЧВК «Вагнер». Попрощались с жителем региона 19 марта. Подробности его смерти также неизвестны.

Напомним, под Авдеевкой при исполнении воинского долга погиб житель Белгородской области Павел Ватутин. Мужчина тоже жил в Старом Осколе.

Белгородец погиб в ДНР при исполнении воинского долга
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#Наталья Корявых#Белгородская область#СВО#Спецоперация#Гибель#Военный
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