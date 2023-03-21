В Сети сообщили о гибели ещё одного белгородца в ходе СВО

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Стало известно о смерти ещё одного белгородца — участника спецоперации. Руслан Акбулатов погиб при выполнении боевых задач.
Место смерти, как и точная её дата, не называются. Известно лишь, что 8 марта мужчине исполнилось бы 35 лет.
Ранее стало известно о том, что в ходе СВО погиб Алексей Некрасов из Старого Оскола. Мужчина служил в ЧВК «Вагнер». Попрощались с жителем региона 19 марта. Подробности его смерти также неизвестны.
Напомним, под Авдеевкой при исполнении воинского долга погиб житель Белгородской области Павел Ватутин. Мужчина тоже жил в Старом Осколе.